Thị trường chứng khoán tuần tới tiếp tục khởi sắc?

Từ sự phục hồi tuần qua, các công ty chứng khoán nhận định, thị trường tuần tới (từ ngày 20 - 24/4) được dự báo tiếp tục đà hồi phục, kỳ vọng VN-Index tiến lên đến vùng 1.850 - 1.900 điểm.

Trong tuần tới từ ngày 20 - 24/4, có 32 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 8 doanh nghiệp trên HoSE; 3 doanh nghiệp trên HNX và 21 doanh nghiệp trên UPCoM, trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: PGV, VRC, NT2, NBP...

Từ những thông tin trên, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, chỉ số VN-Index kết thúc phiên tăng điểm tích cực, nhưng cũng ghi nhận sự phân hoá rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường.

Thị trường chứng khoán tuần tới dự báo có nhiều xu hướng tich cực.

Theo VCBS, ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng như RSI tiếp tục phát đi tín hiệu khả quan khi duy trì hướng lên tiến sát vùng quá mua, đồng thuận với việc chỉ báo MACD nới rộng khoảng cách với đường tín hiệu, củng cố thêm sức mạnh cho phe mua.

"Tuần qua, mặc dù thị trường xuất hiện nhịp rung lắc, đường RSI nhìn chung vẫn giữ được đà hướng lên, kết hợp cùng chỉ báo MACD chưa cho dấu hiệu đảo chiều, qua đó cho thấy lực bán chốt lời ngắn hạn chưa ảnh hưởng nhiều đến đà tăng của chỉ số. Với cấu trúc kỹ thuật vẫn đang ủng hộ cho xu thế tăng điểm, chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ sớm vượt qua nhịp lình xình hiện tại để tiếp tục quán tính tăng giá tiến lên đến vùng 1.850 - 1.880 điểm”, VCBS nhận định.

Trong khi đó, công ty chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, tuần qua VN-Index ghi nhận 4 phiên tăng điểm, qua đó tiếp tục củng cố xu hướng đi lên trong ngắn hạn. Thanh khoản duy trì xấp xỉ so với phiên trước, phản ánh lực mua chủ động vẫn đang được giữ vững và chưa có dấu hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, diễn biến tăng điểm phần lớn đến từ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup, cho thấy dòng tiền hiện tại vẫn mang tính cục bộ, tập trung vào một số mã trụ cột, thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

“Điều này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đồng thời đặt ra nghi vấn về tính bền vững của nhịp tăng hiện tại. Dù vậy, trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng tới các vùng kháng cự quan trọng tại 1.850 điểm, thậm chí xa hơn là mốc 1.900 điểm nếu lực cầu được duy trì ổn định và có sự cải thiện về độ lan tỏa của dòng tiền”, ACBS nhận định.

Tuần qua, chỉ số vượt mốc 1.800 điểm nhờ lực kéo mạnh từ một số cổ phiếu trụ, đặc biệt nhóm bất động sản nhưng bức tranh chung kém tích cực khi phần còn lại của thị trường không có sự cải thiện tương xứng. Các nhóm ngành dao động trong biên độ hẹp, duy trì trạng thái phân hóa rõ nét, thậm chí điều chỉnh.

Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.817,17 điểm, tăng hơn 67 điểm, tương đương 3,84% so với tuần trước và tăng 4,5% so với đầu tuần, đánh dấu tuần hồi phục thứ tư liên tiếp. Mặc dù vậy, thanh khoản tuần qua vẫn chưa bùng nổ như kỳ vọng khi chỉ đạt hơn 125.000 tỷ đồng.

Xét trong phiên cuối tuần, VHM, VIC và VPL gây áp lực lớn nhất lên VN-Index, lấy đi tổng cộng gần 10 điểm thị trường. Ngược lại, 5 cổ phiếu MWG, GVR, VPB, BSR và GAS kéo hơn 6 điểm tăng vào chỉ số chung trong phiên.

Xét theo nhóm ngành, năng lượng là điểm sáng khi lực cầu lan tỏa tốt ở các cái tên tiêu biểu như BSR +3.49%, PLX +2,17%, PVS +1,04%, PVT +2,35%, PVD +1,22% và PVP tăng hết biên độ. Trong khi đó, bất động sản “bét bảng” khi giảm 1,3%, chủ yếu do áp lực từ VHM -5,17%, VIC -0,74%, CEO -1,7%, VRE -3,38%, TCH -2,56%, DXG -1,65%.

Các nhóm ngành còn lại biến động trong biên độ hẹp, phân hóa rõ nét. Ở các nhóm tiêu dùng không thiết yếu và tài chính, diễn biến phân hóa thể hiện rõ khi một số cổ phiếu thu hút lực cầu tốt như MWG tăng trần, DGW +1,66%, PNJ +1,93%, VPB +2,36%, TCB +1,1%, SSB +1,2%, VIB +1,17% và TCX +1,18%.

Ngược lại, nhiều cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh như VPL -3,83%, SHB -1,61%, SHS -1,63%, SSI -1,04%, VIX -1,69%, LPB -2,75% và BVH -1.22%.

Mặc dù chịu áp lực phiên cuối tuần, nhưng lũy kế 5 phiên, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup cho thấy sự thống trị khi kéo VN-Index tăng gần 63 điểm; theo sau là VHM với gần 14 điểm.

Ở chiều ngược lại, LPB, GEE, STB, VCK, BID là 5 cổ phiếu giữ chân thị trường với gần 6 điểm.

Tuần qua, khối ngoại vẫn duy trì lực bán ròng cực mạnh với 4.860 tỷ đồng. Trong đó, bán ròng 4.500 tỷ đồng trên sàn HOSE nhưng mua ròng hơn 50 tỷ đồng trên sàn HNX.

Xét riêng phiên cuối tuần, VIC hút hơn 300 tỷ đồng vốn ngoại, theo sau là MWG với gần 200 tỷ đồng. Những mã còn lại như MSN, FPT, VPI, GVR, VHM... đều được mua dưới 100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIX bị bán ròng hơn 66 tỷ đồng, theo sau là CII với 52 tỷ đồng. Trong khi đó, SSI, VJC, TCH, VNM, GEX... đều bị bán với giá dưới 50 tỷ đồng.

Lũy kế 5 phiên, VIC cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng cực mạnh trong tuần qua với gần 1.400 tỷ đồng. Ngược lại, FPT là cổ phiếu bị khối ngoại rút vốn với 1.175 tỷ đồng.