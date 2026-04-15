BIDV tiên phong kết nối hệ thống chuyển mạch ngành chứng khoán

(VTC News) -

Ngày 13/3/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức hoàn tất triển khai và đưa vào vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử với các công ty chứng khoán thông qua hệ thống chuyển mạch của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Với cột mốc này, BIDV trở thành Ngân hàng lưu ký nội địa đầu tiên và duy nhất hoàn tất kết nối, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc vận hành thông suốt và thành công chung của hệ thống chuyển mạch trên toàn thị trường.

Việc đưa hệ thống Chuyển mạch VSDC vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tự động hóa trao đổi nghiệp vụ giữa Ngân hàng lưu ký giám sát và công ty chứng khoán. Giải pháp mới của VSDC giúp nâng cao tốc độ xử lý, tăng độ chính xác và minh bạch trong công tác xác nhận số dư cũng như thông báo kết quả giao dịch của khách hàng.

Đồng thời, Hệ thống đã thay thế phương thức trao đổi thủ công bằng quy trình điện tử khép kín góp phần giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hiệu quả xử lý của Ngân hàng lưu ký và các công ty chứng khoán, đóng góp trực tiếp vào kết quả review nâng hạng thị trường kỳ tháng 3/2026 của FTSE.

Trong giai đoạn triển khai ban đầu với một số công ty chứng khoán lớn, hệ thống của BIDV đã ghi nhận hơn 3.000 điện giao tiếp được xử lý thành công, cho thấy khả năng vận hành ổn định cũng như nhu cầu kết nối ngày càng gia tăng từ thị trường.

Kết quả này đạt được trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa BIDV với các cơ quan quản lý và các công ty chứng khoán, xuyên suốt từ khâu phân tích nghiệp vụ, xây dựng giải pháp đến triển khai thực tế, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và định hướng phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam..

Hiện nay, BIDV đang cung cấp dịch vụ cho khoảng 90% các công ty quản lý quỹ và hơn 55% các quỹ đầu tư trên thị trường, với tổng giá trị tài sản lưu ký (AUC) ước đạt trên 868.000 tỷ đồng. Cùng với định hướng đón đầu xu thế phát triển công nghệ, BIDV tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực vận hành và duy trì vị thế số 1 trong khối ngân hàng lưu ký giám sát nội địa.