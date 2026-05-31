SIEGENIA khai trương showroom miền Bắc mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam

Sự kiện diễn ra vào ngày 26/05/2026, thu hút sự tham dự của nhiều đối tác, kiến trúc sư, đơn vị thi công và khách mời trong lĩnh vực xây dựng – nội thất cao cấp.

Đây không chỉ là cột mốc mở rộng hệ thống phân phối của SIEGENIA mà còn khẳng định định hướng phát triển lâu dài của thương hiệu tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc biệt thự, căn hộ sang trọng, khách sạn, resort và các công trình kiến trúc hiện đại.

Việc SIEGENIA chính thức có showroom tại miền Bắc giúp khách hàng, kiến trúc sư và chủ đầu tư thuận tiện hơn trong việc trực tiếp trải nghiệm các giải pháp cửa chuẩn Đức cao cấp ngay tại khu vực phía Bắc. Đồng thời, hệ thống kho hàng mới cũng góp phần nâng cao khả năng cung ứng nhanh chóng cho các dự án và công trình trọng điểm.

SIEGENIA là thương hiệu phụ kiện cửa cao cấp nổi tiếng đến từ Đức, được biết đến với các giải pháp cửa hiện đại, vận hành thông minh và thiết kế tối giản sang trọng theo tiêu chuẩn châu Âu. Các sản phẩm của thương hiệu hiện được nhiều kiến trúc sư, chủ đầu tư và khách hàng yêu thích phong cách sống hiện đại lựa chọn cho những không gian sống đẳng cấp.

Tại showroom miền Bắc, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm đa dạng các dòng sản phẩm và giải pháp cửa cao cấp như cửa song song, cửa thông gió, cửa trượt nâng cùng các hệ phụ kiện tối ưu cho cửa nhôm hiện đại. Đặc biệt, showroom còn trưng bày các dòng khóa thông minh tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt, thẻ từ và vân tay, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn và bảo mật cao.

Không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của Đức, các giải pháp cửa SIEGENIA còn hướng đến xu hướng kiến trúc mở và không gian sống thông minh đang được ưa chuộng hiện nay. Sự kết hợp giữa công nghệ, tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng giúp thương hiệu ngày càng được đánh giá cao trong phân khúc cửa cao cấp tại Việt Nam.

Sự hiện diện của showroom SIEGENIA miền Bắc được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội kết nối gần hơn với khách hàng đang tìm kiếm các giải pháp cửa chuẩn Đức hiện đại, khác biệt và đẳng cấp cho công trình của mình.

Quý khách hàng, đối tác và kiến trúc sư có thể trực tiếp tham quan, trải nghiệm sản phẩm và nhận tư vấn giải pháp tại showroom SIEGENIA miền Bắc để cảm nhận rõ hơn chất lượng và công nghệ đến từ thương hiệu Đức hàng đầu thế giới.