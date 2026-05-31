Sáng nay, hơn 150.000 thí sinh làm thủ tục thi lớp 10 tại TP.HCM

Đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi với 6.443 phòng thi và huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6.

Thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.

Lịch thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026.

Kỳ thi năm nay có 151.269 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, nhưng có đến 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, tương đương hơn 17.000 học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Những học sinh này đã chọn các hình thức học tập khác sau khi đã hoàn thành chương trình THCS.

Năm nay, hơn 1.500 học sinh TP.HCM được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Trong đó, 100 em được tuyển thẳng nhờ thành tích thể thao cấp quốc gia. Nhóm còn lại là hơn 1.400 học sinh khuyết tật, dân tộc thiểu số.

Những học sinh này có thể đăng ký vào các trường THPT bất kỳ, trừ trường chuyên. Hội đồng xét tuyển thẳng sẽ đánh giá và phân bổ học sinh vào các trường THPT phù hợp, ưu tiên trường gần nơi cư trú hoặc khu vực giáp ranh.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Năm nay, TP.HCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 nhằm tăng chỗ học cho học sinh, gồm:

Trường THPT Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận), Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú), Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ), Trường THPT Hà Huy Tập (phường Dĩ An) và Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An).

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).