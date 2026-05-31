Xăng E10 để 3 tháng có bị tách pha, ảnh hưởng tới vận hành của xe không?

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, Bộ Công Thương đã công bố bộ tài liệu gồm 85 câu hỏi - đáp nhằm giải thích những vấn đề người dân quan tâm nhất về loại nhiên liệu này. Trong đó, khả năng hút ẩm, tách pha, mức tiêu hao nhiên liệu và độ bền động cơ là những nội dung được đề cập.

Theo giải đáp của Bộ Công Thương, các thử nghiệm thực tế cho thấy xăng E10 không dễ bị tách pha như nhiều người lo ngại. Cơ quan này dẫn kết quả thử nghiệm cho thấy trong điều kiện lưu chứa trong bình thủy tinh thử nghiệm, sau 3 tháng xăng E10 vẫn chưa xảy ra hiện tượng tách pha. Đây cũng là kết quả được Petrolimex công bố gần đây.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết ethanol có khả năng hấp thụ ẩm cao hơn xăng khoáng. Vì vậy, đối với xăng E10, người sử dụng không nên tồn trữ quá lâu và cần bảo đảm bình chứa luôn được đậy kín, tránh để nước hoặc hơi ẩm xâm nhập vào nhiên liệu.

Xăng ethanol khi tách pha với nước và tạp chất ở phía dưới. (Ảnh: ymarinaboats)

Từ đặc tính này, Bộ Công Thương cũng khuyến cáo không nên lưu trữ E10 trong thời gian dài mà nên sử dụng nhiên liệu trong thời gian phù hợp và bảo quản đúng quy định. Đối với những phương tiện ít sử dụng, chủ xe nên khởi động xe định kỳ, kiểm tra nhiên liệu và thực hiện bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Một băn khoăn khác là liệu xăng E10 có gây ăn mòn động cơ hay không. Theo Bộ Công Thương, các thử nghiệm khoa học khẳng định mặc dù ethanol có tính ăn mòn cao hơn xăng khoáng, nhưng tác động ăn mòn của xăng E10 đối với các chi tiết động cơ là rất nhỏ. Hầu hết phương tiện hiện nay cũng đã được thiết kế để tương thích với E10 và sử dụng các vật liệu phù hợp với loại nhiên liệu này.

Liên quan đến mức tiêu hao nhiên liệu, Bộ Công Thương cho biết một số thử nghiệm ghi nhận mức tiêu hao của E10 cao hơn khoảng 2-3% so với xăng khoáng cùng loại. Tuy nhiên, cũng có những thử nghiệm cho kết quả ngược lại khi phương tiện sử dụng E10 đi được quãng đường dài hơn.

Theo giải thích của cơ quan này, ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng, nhưng khi được phối trộn ở tỷ lệ 10%, hỗn hợp nhiên liệu lại có khả năng cháy triệt để hơn. Nhờ đó, phần công suất bị ảnh hưởng bởi nhiệt trị thấp hơn có thể được bù đắp, khiến kết quả tiêu hao nhiên liệu thực tế còn phụ thuộc vào từng loại xe và điều kiện vận hành.