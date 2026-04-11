Nhiều tín hiệu tích cực, chứng khoán tuần tới diễn biến thế nào?

Các chuyên gia dự báo, trong tuần tới, VN-Index sẽ dao động quanh mốc 1.750 điểm. Tuy nhiên, việc giải ngân cần được thực hiện thận trọng, ưu tiên các nhóm ngành có kết quả kinh doanh quý I khả quan như chứng khoán, thép và ngân hàng.

Theo nhận định, sau phiên tăng mạnh ngày 8/4, chỉ số mới dừng ở ngưỡng tiệm cận 1.750 điểm, chưa đủ vững để hấp thụ áp lực chốt lời. Do đó, phiên đầu tuần tới nhiều khả năng tiếp tục diễn ra trạng thái giằng co, rung lắc, nhằm kiểm định khả năng vượt qua vùng kháng cự này theo hướng bền vững hơn.

Ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT CTCP AZfin Việt Nam, cho biết phiên giao dịch ngày 10/4 ghi nhận tín hiệu đáng chú ý từ khối ngoại khi quay lại mua ròng hơn 842 tỷ đồng, sau phiên trước đó bán ròng trên 2.000 tỷ đồng. Cùng với đó, khối tự doanh cũng có một phiên mua ròng.

Theo ông Phục, trong 2 tuần trở lại đây, khối ngoại vẫn thường bán ròng trong các phiên tăng. Chính vì thế, trong phiên tăng điểm không quá mạnh hôm nay (VN-Index tăng 0,77%), việc khối ngoại quay ra mua ròng đã phát đi một tín hiệu “lạ”.

Thứ nhất, phiên mua ròng này đi ngược lại quán tính bán ròng của khối ngoại trong thời gian gần đây. Thứ hai, hoạt động mua ròng diễn ra trong một phiên thị trường rung lắc, không phải trong trạng thái tăng mạnh và đồng thuận như phiên 8/4. Thứ ba, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu TCB với gần 6,8 triệu đơn vị – mã từng khá “trầm lắng” trong nhiều tuần trước và chỉ mới thu hút dòng tiền trở lại trong vài phiên gần đây.

Chứng khoán tuần tới có nhiều tín hiệu tích cực. (Ảnh minh họa).

Dù thế nào đi nữa, việc khối ngoại đang chuỗi bán ròng mạnh quay ngoắt sang mua ròng với giá trị khá lớn trên sàn HoSE là một tín hiệu cần ghi nhận và phân tích. Việc gom hàng nhiều cổ phiếu TCB cũng cần được quan tâm, vì đó chính là động lực thúc mã cổ phiếu này tăng đến 12% chỉ trong 3 phiên vừa qua.

Ông Phục cho rằng, một yếu tố rủi ro lớn nhưng mang tính bất thường là căng thẳng tại Trung Đông tạm thời hạ nhiệt, qua đó giúp thị trường chứng khoán giảm bớt áp lực. Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý I/2026 dự kiến được công bố trong 1–2 tuần tới có thể tạo thêm động lực hỗ trợ giá cổ phiếu.

Việc điều hành chính sách vĩ mô, đặc biệt là chính sách tín dụng, đang cho thấy sự quyết liệt hơn. Minh chứng là ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần đã công bố giảm lãi suất huy động nhằm kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Trong đó, Vietcombank điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm/năm, đưa lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng xuống còn 6%/năm, áp dụng từ ngày 13/4/2026.

BIDV cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động các kỳ hạn 24 và 36 tháng từ mức cao nhất 6,5%/năm xuống còn 6%/năm, trong khi các kỳ hạn khác giữ nguyên.

Ở khối tư nhân, SACOMBANK cũng cho biết đã thực hiện điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên nhiều kỳ hạn từ ngày 10/4/2026.

“Việc điều chỉnh áp dụng đồng thời trên cả hai chiều huy động và cho vay cũng phản ánh cách tiếp cận hài hòa của SACOMBANK trong việc cân đối quyền lợi hợp lý của người gửi tiền và giảm bớt áp lực chi phí vốn cho người vay, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ”, SACOMBANK cho biết.

LPBank cũng giảm lãi suất huy động từ 0,3–1%/năm ở nhiều kỳ hạn, áp dụng từ 8h ngày 10/4/2026 trên toàn hệ thống, bao gồm cả kênh ngân hàng và bưu điện.

Tương tự, VPBank giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6–36 tháng với mức 0,3–0,5%/năm; còn SeABank giảm 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các khoản tiền gửi phát sinh mới từ ngày 10/4/2026.

Tín hiệu tích cực từ thông tin nâng hạng thị trường

Theo ông Phục, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng sẽ mang lại tác động tích cực, không chỉ về dòng vốn mà còn khẳng định bước tiến mới và mức độ phát triển của thị trường, được quốc tế công nhận. Đặc biệt, nếu tiếp tục được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo chuẩn MSCI, quy mô dòng vốn có thể tăng lên gấp nhiều lần so với kịch bản nâng hạng theo FTSE Russell.

“Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại có thể kỳ vọng bớt rút dòng hoặc thêm một ít chứ không quá nhiều. Bởi sau khi được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, ước tính chứng khoán Việt Nam có thể thu hút khoảng 1 - 1,6 tỷ USD, nhưng lại chia làm nhiều đợt, riêng vào tháng 9/2026 chỉ chiếm khoảng 10%, còn lại là trong năm 2027”, ông Phục nói.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường, VNDirect, cho rằng đây là thông tin mà thị trường đã chờ đợi từ lâu.

“Đây là mục tiêu đặt ra của ngành chứng khoán cũng như Chính phủ trong nhiều năm. Vì vậy, việc được nâng hạng sẽ giúp thị trường chứng khoán tiếp tục được cải thiện thông qua việc cải cách luật pháp, hệ thống, sản phẩm của thị trường ngày càng hoàn thiện so với quốc tế , tiếp cận chuẩn mực quốc tế để trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI”, ông Hinh nói.

Theo ông, việc FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026, là cột mốc quan trọng của thị trường chứng khoán, tạo thêm động lực để tiếp tục cải cách và phát triển trong thời gian tới.

Ông Hinh nhận định, việc nâng hạng sẽ giúp Việt Nam tiếp cận các dòng vốn ngoại quy mô lớn từ các quỹ toàn cầu, thay vì chủ yếu là những nguồn vốn nhỏ như trước đây, qua đó có thể thu hút khoảng 2–3 tỷ USD từ các quỹ ETF và các dòng vốn khác.

"Bên cạnh đó, bản thân thị trường và các thành viên trên thị trường chứng khoán cũng được hưởng lợi khi giao dịch gia tăng, thanh khoản gia tăng, có thêm sản phẩm mới cho thị trường, chính sách và hạ tầng mới cũng giúp cho thị trường hoạt động hiệu quả, minh bạch hơn, thu hút nhà đầu tư nội khi niềm tin của nhà đầu tư nội nâng lên”, ông Hinh nói.