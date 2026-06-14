Vietlott 14/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/6/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 14/6. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 14/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

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- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi đơn giản, dễ tham gia, cùng việc mua vé thuận tiện và lịch quay số diễn ra đều đặn theo quy định.

- Khi có thay đổi về thời gian quay thưởng hoặc lịch công bố kết quả, Vietlott sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin trên website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi theo dõi.

- Quá trình quay số mở thưởng được thực hiện bằng hệ thống công nghệ hiện đại, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đúng quy định.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi tham gia Mega 6/45, người chơi nên nắm rõ thể lệ, cơ cấu giải thưởng và điều kiện nhận thưởng để đảm bảo quá trình dự thưởng diễn ra chính xác, tránh sai sót.

- Vé hợp lệ phải do Vietlott phát hành chính thức, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Đồng thời, dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay số để đủ điều kiện nhận giải.

- Mỗi vé chỉ có giá trị cho một kỳ quay số duy nhất. Nếu mua vé quá sát giờ quay, hệ thống có thể tự động chuyển sang kỳ quay tiếp theo theo quy định.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ không còn hiệu lực lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng Vietlott dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể nhận thưởng tại các điểm bán vé hoặc đại lý được ủy quyền, giúp quá trình lĩnh giải diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

- Đối với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng thưởng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để xác minh thông tin và hoàn tất thủ tục theo quy định.

- Toàn bộ quy trình chi trả giải thưởng của Vietlott luôn được thực hiện minh bạch, rõ ràng và tuân thủ đúng quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia dự thưởng phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị cấm hoặc hạn chế theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tiền thưởng sẽ được chi trả bằng đồng Việt Nam. Trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng cần thực hiện đầy đủ theo quy định.

- Đối với hình thức mua vé qua kênh trực tuyến chính thức, người chơi nên cung cấp thông tin cá nhân chính xác và cập nhật thường xuyên để phục vụ quá trình xác minh và nhận thưởng khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 14/6/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.