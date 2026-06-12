Vietlott 12/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/6/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 12/6. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 12/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 12/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là dòng xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người lựa chọn nhờ cách chơi dễ tiếp cận, mua vé thuận tiện và lịch quay số được duy trì đều đặn theo quy định.

- Trong trường hợp có điều chỉnh về thời gian quay thưởng hoặc lịch công bố kết quả, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng chính thức và mạng lưới điểm bán vé trên toàn quốc.

- Hoạt động quay số mở thưởng được vận hành bằng hệ thống công nghệ hiện đại, dưới sự giám sát của các đơn vị chức năng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi tham gia Mega 6/45, người chơi nên tìm hiểu đầy đủ quy định, cơ cấu giải thưởng và các điều kiện nhận thưởng để tránh sai sót trong quá trình dự thưởng.

- Vé số được công nhận hợp lệ phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Đồng thời, bộ số trên vé phải trùng với kết quả quay số theo quy định để đủ điều kiện nhận giải.

- Mỗi vé chỉ áp dụng cho một kỳ quay duy nhất. Nếu mua vé vào thời điểm quá gần giờ quay, hệ thống có thể tự động chuyển vé sang kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với các giải thưởng Vietlott có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể nhận thưởng tại các điểm bán vé hoặc đại lý được ủy quyền, giúp thủ tục diễn ra nhanh gọn và thuận tiện hơn.

- Với những giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để xác minh thông tin và hoàn tất các thủ tục theo quy định.

- Việc chi trả giải thưởng luôn được Vietlott thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia dự thưởng cần từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị cấm hoặc hạn chế tham gia theo quy định của pháp luật.

- Các khoản thưởng sẽ được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Nếu phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, người nhận giải phải thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành.

- Đối với hình thức mua vé qua kênh trực tuyến chính thức, người chơi nên cung cấp thông tin cá nhân chính xác và thường xuyên cập nhật để thuận tiện cho việc xác minh danh tính và nhận thưởng khi cần.

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