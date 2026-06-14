Ca sĩ Việt được chọn hát nhạc cổ động World Cup khi mới 20 tuổi

(VTC News) -

Trong ký ức của người hâm mộ bóng đá thế giới, mỗi kỳ World Cup đều gắn liền với những ca khúc mang tính biểu tượng. Từ The Cup of Life của Ricky Martin, Waka Waka của Shakira đến Boom của Anastacia, những bài hát ấy không chỉ khuấy động bầu không khí trên sân cỏ mà còn trở thành một phần của lịch sử bóng đá thế giới.

Ít ai biết rằng Việt Nam từng có một ca sĩ góp mặt trong dự án âm nhạc hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đó là ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

Nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh góp mặt trong ca khúc "Oh Africa" do Akon và Keri Hilson thể hiện nhằm hưởng ứng World Cup 2010.

Năm 2009, Đinh Mạnh Ninh giành chiến thắng tại cuộc thi Pepsi Talent Show Việt Nam sau khi vượt qua hơn 1.000 thí sinh. Chiến thắng này giúp nam ca sĩ trở thành đại diện Việt Nam tham gia dự án âm nhạc quốc tế do Pepsi tổ chức, quy tụ các gương mặt trẻ đến từ nhiều quốc gia.

Khi đó, Đinh Mạnh Ninh mới khoảng 20 tuổi và vẫn đang là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trong khuôn khổ dự án, anh có cơ hội thu âm và biểu diễn cùng các nghệ sĩ trẻ quốc tế, trở thành ca sĩ Việt Nam hiếm hoi xuất hiện trong một chiến dịch âm nhạc hướng tới World Cup.

Với nhiều khán giả trẻ thời điểm ấy, Đinh Mạnh Ninh được xem là một trong những gương mặt triển vọng của V-pop nhờ khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ và phong cách âm nhạc hiện đại.

Sau dấu ấn đặc biệt liên quan đến World Cup, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Anh giành giải Triển vọng trong cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2010. Anh từng hoạt động trong nhóm nhạc M4U sau đó phát triển sự nghiệp solo.

Anh ghi dấu với nhiều ca khúc như Mùa yêu đầu, Đôi khi em muốn khóc, Hết yêu, Mùa đông, Dù có cách xa, Mơ về em, Bài ca tình yêu, Hà Nội trà đá vỉa hè,... đồng thời được đánh giá cao ở khả năng sáng tác và trình diễn live. Dù không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án âm nhạc độc lập và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những giọng ca nội lực của thế hệ 8X cuối.

Đinh Mạnh Ninh là giọng ca nhạc trẻ được nhiều khán giả yêu thích.

Năm 2022, nam ca sĩ trở lại với album Make It Together, gồm 9 ca khúc mang màu sắc disco funky. Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, Đinh Mạnh Ninh còn là nhạc sĩ sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín.

Không lựa chọn con đường giải trí ồn ào, Đinh Mạnh Ninh tập trung xây dựng hình ảnh nghệ sĩ thực lực, theo đuổi âm nhạc bằng sự kiên trì và niềm đam mê lâu dài.

Mới đây, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục thu hút sự chú ý khi xác nhận tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Sự xuất hiện của nam ca sĩ được nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X chờ đợi, bởi anh là gương mặt gắn liền với thanh xuân của nhiều người qua loạt ca khúc như "Xe đạp", "Mưa", "Tan biến".

Nhà sản xuất nhận định Đinh Mạnh Ninh là một trong những nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc riêng, vừa có khả năng sáng tác, vừa có kinh nghiệm biểu diễn. Việc góp mặt trong chương trình được kỳ vọng sẽ giúp nam ca sĩ tiếp cận thế hệ khán giả mới sau nhiều năm hoạt động khá kín tiếng.

Về đời tư, Đinh Mạnh Ninh kết hôn với bà xã Thảo Trang vào năm 2024. Vợ nam ca sĩ không làm trong ngành giải trí, cả hai quen nhau và hẹn hò được khoảng 10 năm. Cặp đôi đón con đầu lòng chào đời cùng năm.