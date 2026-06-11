Shakira, Lisa cùng dàn siêu sao đổ bộ sân khấu khai mạc World Cup 2026

(VTC News) -

Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn được FIFA tổ chức một đại nhạc hội toàn cầu với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi hàng đầu thế giới.

Shakira trở lại sân khấu World Cup

Tâm điểm của lễ khai mạc chính thức diễn ra tại sân vận động huyền thoại Estadio Azteca ở Mexico City là sự trở lại của Shakira. Nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng World Cup" khi đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính tại sự kiện mở màn.

Shakira sẽ trình diễn Dai Dai cùng Burna Boy - ngôi sao Afrobeats hàng đầu thế giới. Đây cũng là ca khúc chủ đề nổi bật nhất trong album âm nhạc World Cup 2026.

Nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng World Cup" khi đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính tại sự kiện mở màn.

Trước thềm giải đấu, MV Dai Dai vượt mốc 100 triệu lượt xem trên các nền tảng số, trở thành sản phẩm âm nhạc có sức lan tỏa lớn nhất trong loạt ca khúc đồng hành cùng World Cup năm nay.

Đây là lần thứ tư Shakira gắn bó với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, cô từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với Waka Waka (This Time for Africa) tại World Cup 2010, tiếp nối bằng La La La (Brazil 2014) và nhiều màn trình diễn đáng nhớ khác.

Bên cạnh Shakira và Burna Boy, lễ khai mạc tại Mexico còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như J Balvin, Tyla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, ban nhạc Maná và nhóm Los Ángeles Azules.

Lisa và Katy Perry thắp sáng sân khấu nước Mỹ

Nếu Mexico là sân khấu của âm nhạc Latin thì Los Angeles được FIFA định vị như "siêu đại nhạc hội" mang đậm màu sắc giải trí Mỹ. Lễ khai mạc tại SoFi Stadium được đầu tư hơn 200 triệu USD với hệ thống sân khấu LED 360 độ khổng lồ cùng công nghệ trình diễn hiện đại.

Một trong những cái tên được chờ đợi nhất chính là Lisa. Thành viên BLACKPINK sẽ góp mặt trong chương trình cùng Katy Perry, Anitta và rapper Future.

Lisa góp mặt trong chương trình cùng Katy Perry, Anitta và rapper Future tại Lễ khai mạc tại SoFi Stadium (Mỹ).

Sự xuất hiện của Lisa được đánh giá là điểm nhấn quan trọng giúp FIFA tiếp cận thế hệ khán giả trẻ toàn cầu. Trong khi đó, Katy Perry đại diện cho thế hệ ngôi sao nhạc pop từng thống trị các bảng xếp hạng quốc tế suốt hơn một thập kỷ.

Bên cạnh sân khấu biểu diễn, Lisa còn gây chú ý khi là một trong những nghệ sĩ tham gia ca khúc Goals - bản nhạc cổ động chính thức của World Cup 2026 cùng Anitta và Rema.

Canada tôn vinh những biểu tượng âm nhạc

Trong khi Mexico và Mỹ lựa chọn những sân khấu mang tính giải trí toàn cầu, Canada lại tập trung tôn vinh những nghệ sĩ biểu tượng của đất nước lá phong.

Lễ khai mạc tại BMO Field (Toronto) sẽ có sự tham gia của Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez và William Prince.

Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara,...sẽ biểu diễn ở Lễ khai mạc tại BMO Field (Toronto).

Michael Bublé được xem là một trong những giọng ca thành công nhất lịch sử âm nhạc Canada, trong khi Alanis Morissette là huyền thoại rock nổi tiếng toàn cầu. Alessia Cara và Jessie Reyez đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang tạo được dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ chính thức, cái tên gây bất ngờ nhất trước thềm World Cup 2026 là streamer IShowSpeed.

MV World Cup (Champions) của anh bất ngờ tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, vượt xa nhiều ca khúc nằm trong dự án âm nhạc chính thức của FIFA. Không ít người hâm mộ kêu gọi ban tổ chức trao cho IShowSpeed một sân khấu tại lễ khai mạc. Tuy nhiên, FIFA không đưa streamer nổi tiếng này vào danh sách nghệ sĩ biểu diễn.