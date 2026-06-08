Waka Waka và loạt ca khúc World Cup khiến thế giới mê mẩn

(VTC News) -

World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là sân khấu của những ca khúc có sức sống vượt xa một giải đấu kéo dài vài tuần. Nhiều bài hát ra đời để cổ vũ World Cup nhưng sau đó trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ.

El Mundial (Tây Ban Nha 1982)

Trước năm 1982, các bài hát World Cup chủ yếu mang tính cổ động. Mọi thứ thay đổi khi danh ca opera nổi tiếng thế giới Plácido Domingo trình bày El Mundial tại World Cup Tây Ban Nha.

Ca khúc "El Mundial" do danh ca Plácido Domingo thể hiện.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một giọng ca hàn lâm đẳng cấp quốc tế xuất hiện ở sân khấu World Cup, đưa âm nhạc bóng đá tiến gần hơn tới nghệ thuật. Tác phẩm không quá sôi động nhưng mở đường cho việc FIFA hợp tác với những ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới trong các kỳ World Cup sau đó.

Un Estate Italiana (Italy 1990)

Nếu chỉ được chọn một ca khúc đại diện cho lịch sử World Cup, nhiều người hâm mộ sẽ nhắc tới Un Estate Italiana.

Nguyên bản ca khúc mang tên To Be Number One do nhạc sĩ Giorgio Moroder sáng tác, nhưng phiên bản tiếng Italy do bộ đôi Edoardo Bennato và Gianna Nannini thể hiện mới thực sự trở thành huyền thoại.

Ca khúc "Un Estate Italiana" do bộ đôi Edoardo Bennato và Gianna Nannini thể hiện.

Không quá sôi động như những bài hát World Cup về sau, Un Estate Italiana chinh phục khán giả bằng giai điệu lãng mạn, da diết và đầy cảm xúc. Sau gần 40 năm, ca khúc vẫn thường xuyên xuất hiện trong các video tổng hợp những khoảnh khắc đẹp nhất lịch sử World Cup.

Với nhiều người yêu bóng đá, đây không chỉ là bài hát mà còn là biểu tượng của một thời kỳ vàng son của môn thể thao vua.

The Cup of Life (Pháp 1998)

Năm 1998 đánh dấu bước ngoặt lớn khi World Cup lần đầu tiên có một ca khúc mang màu sắc Latin bùng nổ.

The Cup of Life của Ricky Martin nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 30 quốc gia và được nhiều chuyên trang âm nhạc xếp vào danh sách những ca khúc World Cup hay nhất mọi thời đại.

Ca khúc "The Cup of Life" do Ricky Martin thể hiện.

Điệp khúc quen thuộc trở thành khẩu hiệu trên khán đài bóng đá suốt nhiều năm. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những màn trình diễn được nhớ tới nhiều nhất trong lịch sử các lễ khai mạc World Cup.

Cũng tại World Cup 1998, ca khúc La Cour des Grands của Youssou N'Dour và Axelle Red được đánh giá cao nhờ thông điệp nhân văn và tinh thần đa văn hóa mà nước Pháp muốn truyền tải.

The Time of Our Lives - Tony Braxton, Il Divo (Đức, 2006)

World Cup 2006 chứng kiến sự xuất hiện của The Time of Our Lives do Tony Braxton và nhóm Il Divo thể hiện.

Ca khúc mang thông điệp hòa bình, đoàn kết và khát vọng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Dù không quá bùng nổ về mặt cảm xúc sân cỏ, bài hát vẫn được đánh giá là một trong những tác phẩm giàu ý nghĩa nhất lịch sử World Cup.

Ca khúc "The times of our lives" do IL Divo và Toni Braxton thể hiện.

Cùng năm, Hips Don't Lie (Bamboo Version) của Shakira và Wyclef Jean gây sốt toàn cầu. Dù không phải ca khúc chính thức của giải đấu, phiên bản trình diễn trước trận chung kết đã giúp Shakira gắn tên tuổi với World Cup.

Đây cũng là bước khởi đầu cho hành trình khiến nữ ca sĩ Colombia được người hâm mộ gọi là "Nữ hoàng World Cup".

Waka Waka và Wavin' Flag (Nam Phi 2010)

Nếu có một kỳ World Cup mà âm nhạc thực sự vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao, đó chính là Nam Phi 2010.

Waka Waka (This Time for Africa) của Shakira trở thành hiện tượng toàn cầu. Theo Guinness World Records, đây là ca khúc World Cup được nghe nhiều nhất trên Spotify, đồng thời video đạt hơn 4 tỷ lượt xem trên YouTube và bán hàng triệu bản trên toàn thế giới.

Ca khúc "Waka Waka" do Shakira thể hiện.

Điệu nhảy "Waka Waka" từng tạo nên làn sóng flashmob tại hàng chục quốc gia. Đến nay, nhiều người vẫn xem đây là ca khúc World Cup thành công nhất mọi thời đại. Trên các diễn đàn âm nhạc, không ít khán giả nhận định chưa có bài hát nào thực sự vượt qua được sức ảnh hưởng của Waka Waka.

Song hành với Waka Waka là Wavin' Flag của K'naan. Dù không phải ca khúc chính thức của FIFA, bài hát lại được yêu thích nhờ thông điệp về tự do, hy vọng và sự đoàn kết.

Đến nay, nhiều người hâm mộ vẫn xem Waka Waka và Wavin' Flag là cặp ca khúc biểu tượng nhất lịch sử các kỳ World Cup.

We Are One (Brazil 2014)

Năm 2014, We Are One (Ole Ola) của Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte trở thành giai điệu quen thuộc của World Cup Brazil.

Ca khúc "We Are One (Ole Ola)" của Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte thể hiện.

Bài hát đạt hàng tỷ lượt xem và phủ sóng mạnh mẽ trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của nó nhanh chóng giảm nhiệt sau World Cup.

Thậm chí, nhiều người còn nhớ tới La La La của Shakira nhiều hơn dù đây không phải ca khúc chính thức của FIFA.

Dreamers (Qatar 2022)

World Cup Qatar 2022 đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop sở hữu ca khúc solo chính thức cho giải đấu. Dreamers của Jung Kook nhanh chóng đứng đầu iTunes tại hơn 100 quốc gia và giúp FIFA tiếp cận mạnh mẽ thế hệ khán giả trẻ trên toàn cầu.

Ca khúc "Dreamers" do Jungkook (BTS) thể hiện.

Ít ai biết rằng nam ca sĩ BTS nhận lời tham gia dự án khi ngày khai mạc đã cận kề. Theo Billboard, Jung Kook chỉ có chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho sân khấu được theo dõi bởi hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.

Anh trực tiếp hoàn thiện phần thu âm, luyện tập vũ đạo và gấp rút sang Qatar để kịp trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022. Màn trình diễn của Jung Kook tại lễ khai mạc thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau một đêm.