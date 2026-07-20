Phong Phú Hà Nam chia điểm với TP.HCM ở giải U16 nữ Quốc gia 2026

(VTC News) -

Cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM được coi là ngang sức khi hai đội bóng rất mạnh và có truyền thống đào tạo bóng đá nữ trẻ nhiều năm qua. Quyết tâm giành chiến thắng nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch, Phong Phú Hà Nam tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cô trò HLV Trần Lệ Thủy sớm có được điều mình cần. Phút 15, Trương Yến Linh tạt bóng rất nguy hiểm vào vòng cấm, hậu vệ TP.HCM chơi thiếu chắc chắn tạo điều kiện cho Bảo Trâm dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam. Bàn thua này khiến Hồng Thái và đồng đội như bừng tỉnh.

Như Ý ghi bàn cho TP.HCM.

Chỉ 6 phút sau, TP.HCM thực hiện rất tốt pha đá phạt cố định. Nguyễn Ngọc Như Ý bật cao đánh đầu chuẩn xác gỡ hòa 1-1 cho đại diện phía Nam. Diễn biến của hiệp một khá hấp dẫn khi cả hai đội tự tin chơi đôi công và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, bàn thắng không xuất hiện thêm và họ bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa.

Bước sang hiệp 2, TP.HCM là đội thi đấu chắc chắn, kỷ luật còn Phong Phú Hà Nam mạo hiểm hơn. Tuy nhiên, đây không phải trận đấu mà các chân sút của cả hai đội làm tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, cơn mưa khiến sân trơn bóng ướt và ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phối hợp của các cầu thủ.

Dù xuất hiện thêm những cơ hội được tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Phong Phú Hà Nam chia điểm với TP.HCM.