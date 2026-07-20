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7 ngày công nghệ: Honor Robot Phone lộ diện với camera gimbal 200MP

(VTC News) -

Honor bắt đầu nhận đặt trước Robot Phone tại Trung Quốc, mẫu smartphone gây chú ý với cụm camera cảm biến 200MP, chống rung cơ học và nhiều tính năng AI.

Phan Hoàng
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