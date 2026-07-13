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7 ngày công nghệ: iPhone gập lộ pin kép, Touch ID thay Face ID
(VTC News) -
iPhone màn hình gập sẽ được trang bị 2 viên pin, loại bỏ hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID thay vào đó, sẽ nhận diện vân tay Touch ID.
Phan Hoàng
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