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7 ngày công nghệ: iPhone gập lộ pin kép, Touch ID thay Face ID

(VTC News) -

iPhone màn hình gập sẽ được trang bị 2 viên pin, loại bỏ hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID thay vào đó, sẽ nhận diện vân tay Touch ID.

Phan Hoàng
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