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7 ngày công nghệ: Cơn sốt AI, có thể đẩy giá iPhone 18 Pro tăng mạnh
(VTC News) -
Giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng mạnh do khủng hoảng chip nhớ và chi phí AI.
Phan Hoàng
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