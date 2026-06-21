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7 ngày công nghệ: Cơn sốt AI, có thể đẩy giá iPhone 18 Pro tăng mạnh

(VTC News) -

Giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng mạnh do khủng hoảng chip nhớ và chi phí AI.

Phan Hoàng
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