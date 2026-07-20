Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ở trại nuôi lợn làm 5 người chết

(VTC News) -

Liên quan vụ tai nạn lao động tại trại nuôi lợn làm 5 người chết, Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung cứu chữa, chăm sóc người bị thương; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với người bị tai nạn lao động và thân nhân theo quy định của pháp luật.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết.

Đồng thời khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải chủ động rà soát, nhận diện và đánh giá đầy đủ các nguy cơ mất an toàn, triển khai biện pháp loại trừ, kiểm soát rủi ro.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người bị nạn và thân nhân.

Đồng thời rà soát toàn diện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc, tập trung vào cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi, hệ thống xử lý chất thải, công việc sửa chữa, bảo trì, hệ thống điện, không gian hạn chế và các hạng mục có nguy cơ cao.

Khẩn trương chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động; rà soát trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý trực tiếp và bộ phận phụ trách an toàn lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm bảo đảm các quy trình, biện pháp an toàn được thực hiện nghiêm túc trong thực tế.

Riêng Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa có nhiệm vụ tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người bị thương và gia đình các nạn nhân, thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp phải phối hợp cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cá nhân liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Cao Văn Cường cùng lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V. - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) - đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng 5 công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu và gặp nạn. Tất cả các nạn nhân đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để cấp cứu, song có 3 nạn nhân tử vong gồm: B.V.V, T.V.L, B.V.T.

Đến 9h ngày 19/7, thêm 2 nạn nhân nữa không qua khỏi là anh T.Đ.C. và N.V.T.