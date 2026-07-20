Trung Quốc ban bố cảnh báo lũ quét mức gần cao nhất ở Quảng Tây

Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay (20/7) vừa tổ chức cuộc họp tham vấn để phân tích và đánh giá tình hình phòng chống lũ lụt quốc gia, đồng thời lên kế hoạch và triển khai công tác phòng chống mưa lũ trên cả nước.

Theo bộ này, tính đến 9h sáng 20/7, 15 con sông tại các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Nội Mông, Thiên Tân, Hà Bắc, Vân Nam và Quảng Tây vẫn vượt mức cảnh báo, với mức vượt tối đa là 2,29 mét.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc, ngày 19/7/2026. (Ảnh: VCG)

Trong số đó, phía Đông Quảng Tây có nguy cơ cao xảy ra lũ quét từ 8h sáng 20/7 đến 8h sáng 21/7. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo lũ quét màu cam tại khu tự trị này và khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt cần có biện pháp phòng ngừa.

Theo dự báo thời tiết, Quảng Tây dự kiến ​​sẽ có mưa lớn liên tục từ 19-21/7. Lượng mưa tích lũy dự kiến ​​đạt 80-300 mm ở phía Đông, có nơi trên 450 mm.

Sở Thủy lợi Quảng Tây đã quyết định kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV về phòng chống lũ lụt tại 4 thành phố từ chiều 19/7 và duy trì tình trạng khẩn cấp tương tự tại 10 thành phố khác, trong đó có nhiều địa phương tiếp giáp với Việt Nam, như Bách Sắc, Sùng Tả, Liễu Châu, Bắc Hải, Phòng Thành Cảng, Khâm Châu và Hà Trì.

Hồi đầu tháng, mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích ở Quảng Tây. Tiếp đó, bão Maysak đã ảnh hưởng đến 2,6 triệu người tại khu tự trị này, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 22 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,27 tỷ USD).