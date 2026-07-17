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Nắng nóng trên 40 độ C ở Trung Quốc, người dân tìm đủ cách hạ nhiệt
(VTC News) -
Nhiều thành phố tại Trung Quốc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C khiến người dân chật vật tìm cách hạ nhiệt.
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