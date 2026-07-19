Trung Quốc: Sạt lở khiến 34 người mất tích, đội cứu hộ chạy đua với thời gian tìm kiếm

(VTC News) -

Hiện trường sau vụ sạt lở đất gây chết người ở Trùng Khánh, Trung Quốc. (Video: AP)

CCTV đưa tin vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Bành Thủy, ngoại ô thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc khi một lượng lớn đá và đất bị cuốn trôi xuống sườn dốc, vùi lấp hơn 10 tòa nhà dân cư. Nhiều người được giải cứu và đưa đến bệnh viện, trong khi hơn 1.100 người khác được di dời.

Ảnh và video của AP cho thấy một trong những tảng đá rơi xuống có vẻ lớn hơn cả tòa nhà nhiều tầng với những mảnh vỡ nằm rải rác trên địa hình dốc. Một trong những tòa nhà bị hư hại có phần nóc bị sập và chiếc ô tô bị vùi lấp một nửa gần tòa nhà khác.

Theo chính quyền huyện Bành Thủy, vụ sạt lở đất chứa khoảng 18.000 m³ đá và mảnh vụn, trong đó tảng đá lớn nhất có thể tích khoảng 3.000 m³.

Đài CCTV thông tin thêm mưa dai dẳng đã trút xuống Bành Thủy từ tối 17/7 đến sáng 18/7 với lượng mưa đo được tại trạm thời tiết là 19,2 cm. Tình hình thời tiết không ổn định khiến hoạt động cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Khi mưa ngớt dần, các đội cứu hộ đã tiến vào hiện trường để kiểm tra trực tiếp những tòa nhà bị sập và khu vực bờ sông.

Máy móc hạng nặng được sử dụng để dọn dẹp đống đổ nát. (Ảnh: AP)

Theo thông báo, sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm ở khu vực xung quanh, nhân viên cứu hộ sẽ khoan vào những tảng đá và đổ thuốc nổ vào lỗ để phá vỡ chúng. Ngoài việc triển khai máy xúc, video từ camera giám sát cho thấy một con chó nghiệp vụ sủa để báo hiệu cho người cứu hộ về dấu hiệu sự sống.

Các tình nguyện viên đi xe máy để vận chuyển đồ tiếp tế cho lực lượng cứu hộ và một số người dân bị mắc kẹt. Tại huyện Bành Thủy, nước sinh hoạt chỉ được cung cấp cho người dân vào những khoảng thời gian nhất định.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc phân bổ quỹ cứu trợ 4,4 triệu USD để hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa.

Vụ sạt lở đất do mưa xảy ra gần đoạn sông Wujiang, con sông chảy qua những dãy núi đá vôi với nhiều thị trấn nhỏ và ruộng bậc thang. Huyện Bành Thủy nằm ở phía đông nam của thành phố Trùng Khánh, giáp với các tỉnh Hồ Bắc và Quý Châu.