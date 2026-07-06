Bão Maysak gây mưa lũ nghiêm trọng ở Trung Quốc, nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Ủy ban Quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Nam Ninh cho biết, từ ngày 4 - 6/7, phần lớn địa bàn thành phố này ghi nhận mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn khiến mực nước trên nhiều sông tăng nhanh.

Sáng 6/7, hồ chứa Lục Lam và hồ chứa Vân Biểu tại thành phố Hoành Châu xảy ra hiện tượng nước tràn qua đập và xuất hiện điểm vỡ, trong khi hồ chứa Lục Vượng ở huyện Tân Dương cũng bị tràn đập. Chính quyền địa phương đang khẩn trương tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ.

Khu vực Quỳnh Hải, Hải Nam trước giờ bão Maysak đổ bộ. (Ảnh: Red Star News)

Sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại hồ chứa Lục Lam, lực lượng cứu hộ chuyên trách đã huy động khoảng 350 cán bộ, chuyên gia cùng hơn 130 bộ thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác ứng cứu.

Trước diễn biến nghiêm trọng, từ trưa 6/7, Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ từ cấp III lên cấp I - mức nghiêm trọng nhất. Chính quyền Khu tự trị Quảng Tây và thành phố Nam Ninh đã thành lập sở chỉ huy tiền phương để trực tiếp điều phối công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra thiệt hại và bố trí nơi ở tạm thời cho người dân.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ đối với Quảng Tây lên cấp II, đồng thời chỉ đạo điều tiết các hồ chứa Bách Sắc và Tây Tân, cắt giảm khoảng 181 triệu m³ nước lũ nhằm giảm áp lực cho các đô thị Nam Ninh và Quý Cảng.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết bão Maysak đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 6/7 và cơ quan này đã dỡ bỏ cảnh báo bão màu xanh. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa rất lớn tại Quảng Tây và nhiều tỉnh như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Sơn Đông trong hai ngày 6-7/7.

Cơ quan khí tượng tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lớn màu cam và cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh màu vàng, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị và dông lốc.

Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc gồm 4 cấp, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh.