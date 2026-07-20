Ông Andy Burnham nhậm chức Thủ tướng Anh

(VTC News) -

Ngày 20/7, CNN đưa tin ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh. Trong thông báo mới, Cung điện Buckingham cho biết Vua Charles III đã tiếp ông Burnham và "đề nghị ông thành lập chính phủ mới".

Thông cáo thông tin thêm ông Burnham "chấp nhận lời đề nghị và bắt tay Nhà vua khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính". Đồng thời vợ ông Burnham, bà Marie-France van Heel cũng có mặt tại cuộc gặp.

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị lãnh đạo Vương quốc Anh, tân Thủ tướng Burnham phát biểu mà không cần máy nhắc chữ hay ghi chú. Ông Burnham nhấn mạnh ông "nhận thức rõ" mình là người kế nhiệm mới nhất trong chuỗi dài nhà lãnh đạo Anh trong những năm gần đây.

“Nước Anh cần chứng minh cho thế giới thấy chúng ta có thể lấy lại sự ổn định một lần nữa và đó là thách thức của chúng ta - làm cho nền chính trị hoạt động hiệu quả hơn”, ông Burnham nói.

Ông Burnham cũng cho biết ông sẽ công bố kế hoạch 10 năm cho đất nước vào cuối năm nay, nhưng nói thêm ông sẽ đưa ra một số biện pháp bắt đầu từ ngày mai để giúp Vương quốc Anh giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. Bao gồm thay đổi hệ thống giáo dục và giúp nhiều thanh niên tìm được việc làm cũng như cung cấp thêm hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và xây dựng thêm nhà ở xã hội.

“Đó là cách công bằng và bền vững để giảm chi phí phúc lợi, đáp ứng quy định tài chính, thực hiện cam kết quốc phòng với đối tác quốc tế của chúng ta. Chúng tôi sẽ giúp mọi người sống tốt hơn, xây dựng nhà nước chú trọng phòng ngừa hơn, đầu tư vào sự thành công của con người thay vì trả tiền cho sự thất bại và công việc đó bắt đầu ngay bây giờ”, ông Burnham cho hay.

Ông Burnham lên nắm quyền trong bối cảnh Vương quốc Anh đang đối mặt với hàng loạt thách thức về kinh tế và chính trị. Ngay sau khi nhậm chức, ông Burnham sẽ có một chương trình nghị sự dày đặc, trong đó ưu tiên hàng đầu là khôi phục niềm tin của người dân vào chính phủ và giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.