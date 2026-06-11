Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức vì vấn đề chi tiêu quân sự

(VTC News) -

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang mất đi sự tín nhiệm chỉ hai năm sau chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử và gần đây đang phải chịu áp lực từ chính nội bộ đảng của mình.

Trong bức thư gửi thủ tướng và được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết số tiền được phân bổ cho quốc phòng "thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu quốc phòng và đất nước trong thời điểm nguy hiểm này".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. (Ảnh: Reuters)

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh có những mâu thuẫn trong chính phủ Anh về chi tiêu quốc phòng giữa lúc châu Âu đang đánh giá lại nhu cầu an ninh kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, và những lo ngại Mỹ có thể cắt giảm vai trò là bên bảo đảm an ninh cho châu Âu.

Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh trải qua nhiều tháng bất đồng về cách thức tài trợ cho mức chi tiêu quân sự cao hơn, làm trì hoãn việc công bố Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng (DIP) của chính phủ.

Giống như nhiều thành viên NATO khác, Anh đang chịu áp lực phải tăng chi tiêu quốc phòng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga. Trong thư gửi ông Starmer, ông Healey nhắc nhở ông Starmer rằng chỉ tuần trước, thủ tướng Anh nói các đánh giá tình báo của Anh chỉ ra rằng Nga có thể sẵn sàng tấn công NATO ngay từ năm 2030.

“Ông ấy không thể và Bộ Tài chính cũng không sẵn lòng, cam kết cung cấp nguồn lực cần thiết cho quốc gia để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa đang gia tăng này”, ông Healey viết trong thư, đề cập đến cam kết của ông Starmer về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2023.

Ông cũng nêu bật những thành tựu trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm cả sự hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine.

Ông Healey nằm trong số những người thuộc chính phủ Anh ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Ukraine.