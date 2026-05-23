Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chức

Theo Reuters, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard bất ngờ tuyên bố từ chức ngày 22/5. Trong thư gửi Tổng thống Donald Trump, bà cho biết quyết định rời nhiệm sở xuất phát từ lý do gia đình, khi chồng bà là ông Abraham Williams được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp.

Fox News Digital đưa tin bà Gabbard đã thông báo ý định từ chức với ông Trump trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm thứ Sáu. Đơn từ chức sẽ có hiệu lực từ ngày 30/6.

Trong thư từ chức đăng tải trên mạng xã hội X, Tulsi Gabbard gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Donald Trump vì đã tin tưởng và trao cho bà cơ hội lãnh đạo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia trong suốt một năm rưỡi qua.

"Tôi không thể để chồng mình một mình chiến đấu với bệnh tật trong khi vẫn tiếp tục đảm nhận công việc đòi hỏi quá nhiều thời gian và công sức”, bà viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Donald Trump sau đó xác nhận thông tin trên mạng xã hội Truth Social. Ông cho biết Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Aaron Lukas sẽ thay Tulsi Gabbard đảm nhiệm vị trí hiện tại.

Ông Trump cũng ca ngợi bà Gabbard đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đồng thời bày tỏ sự cảm thông khi bà muốn ở bên chồng trong giai đoạn khó khăn.

“Tulsi đã làm việc tuyệt vời và chúng tôi sẽ luôn nhớ bà ấy”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Một nguồn tin am hiểu sự việc cho biết Nhà Trắng buộc bà Gabbard rời vị trí. Phía Nhà Trắng không phản hồi khi được đề nghị bình luận. Tuy nhiên, người phát ngôn Davis Ingle đăng trên mạng xã hội X rằng quyết định từ chức xuất phát từ việc chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Trước đó, ông Trump từng ám chỉ về những bất đồng với bà Gabbard trong cách tiếp cận vấn đề liên quan đến Iran. Hồi tháng 3, ông cho rằng bà "mềm mỏng" hơn ông trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran. Sang tháng tiếp theo, một số nguồn tin am hiểu sự việc cho biết bà Gabbard có thể mất chức trong "một cuộc cải tổ quy mô lớn".

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng khi đó tiết lộ Tổng thống Donald Trump đã không còn hài lòng với Tulsi Gabbard trong nhiều tháng gần đây. Một nguồn tin khác cho biết ông Trump cũng đã tham khảo ý kiến các đồng minh về những ứng viên có thể thay thế vị trí lãnh đạo tình báo.

Bà Gabbard, cựu thành viên đảng Dân chủ, gia nhập nội các của ông Trump vào tháng 2/2025 với vai trò Giám đốc Tình báo Quốc gia, phụ trách giám sát và điều phối hoạt động tình báo Mỹ. Theo Reuters, bà không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo khi được lựa chọn đứng đầu Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Là thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Hawaii, bà từng phục vụ tại Iraq giai đoạn 2004-2005. Sau đó, bà trở thành sĩ quan, chuyển sang lực lượng Dự bị Lục quân Mỹ và đạt quân hàm trung tá.

Sau khi rời Quốc hội, bà dần chuyển sang các quan điểm bảo thủ, công khai ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và gia nhập đảng Cộng hòa.