Tình báo Mỹ tiết lộ bất ngờ về sức mạnh tên lửa Iran

Bằng chứng cho thấy Iran đã khôi phục quyền tiếp cận hoạt động đối với 30 trong số 33 địa điểm phóng tên lửa mà nước này duy trì dọc theo eo biển Hormuz. Điều này có thể đe dọa tàu chiến và tàu chở dầu của Mỹ khi đi qua tuyến đường thủy eo hẹp này.

Những người am hiểu về đánh giá cho biết tùy thuộc vào mức độ thiệt hại tại các địa điểm khác nhau, Iran có thể sử dụng bệ phóng di động bên trong những địa điểm này để di chuyển tên lửa đến vị trí khác. Trong một số trường hợp, họ có thể phóng tên lửa trực tiếp từ bệ phóng nằm trong khuôn viên cơ sở.

Vụ phóng tên lửa của Iran. (Ảnh: Tasnim)

Theo đánh giá, chỉ còn 3 trong số các địa điểm phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz hoàn toàn không thể tiếp cận. Hiện tại, Iran vẫn đang triển khai khoảng 70% số bệ phóng di động trên khắp cả nước và giữ lại khoảng 70% kho tên lửa từ trước cuộc xung đột.

Kho vũ khí này bao gồm tên lửa đạn đạo có thể nhắm mục tiêu vào nhiều quốc gia khác trong khu vực và một lượng nhỏ tên lửa hành trình có thể sử dụng để tấn công mục tiêu tầm ngắn trên đất liền hoặc trên biển.

Cơ quan tình báo quân sự báo cáo dựa trên thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm ảnh vệ tinh và công nghệ giám sát khác cho thấy Iran giành lại quyền tiếp cận khoảng 90% cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm trên toàn quốc.

Những phát hiện này làm suy yếu lời đảm bảo công khai kéo dài cuộc xung đột trong nhiều tháng của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, những người nói với người dân Mỹ rằng quân đội Iran bị "tiêu diệt" và "không còn" là mối đe dọa nữa.

10 ngày sau khi xung đột ở Trung Đông bắt đầu, ông Trump nói với đài CBS News rằng "số lượng tên lửa của Iran giảm xuống chỉ còn rải rác" và nước này "không còn gì về mặt quân sự".

Ông Hegseth cũng tuyên bố tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc vào 8/4 rằng Chiến dịch Epic Fury “làm suy yếu nghiêm trọng quân đội Iran và khiến lực lượng này không còn khả năng chiến đấu trong nhiều năm tới”.

Khi được hỏi về các đánh giá tình báo, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nhắc lại những tuyên bố trước đó của ông Trump rằng quân đội Iran bị "đập tan". Bà Wales cho rằng chính phủ Iran biết “thực trạng hiện tại không thể duy trì” và "bất cứ ai nghĩ rằng Iran tái cấu trúc quân đội của mình thì hoặc là ảo tưởng hoặc là người phát ngôn cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran".

Đánh giá tình báo mới đang cho thấy ông Trump và cố vấn quân sự đánh giá quá cao mức độ thiệt hại mà quân đội Mỹ có thể gây ra cho địa điểm phóng tên lửa và đánh giá thấp khả năng phục hồi của Iran.

Những phát hiện này cũng nhấn mạnh tình thế khó xử mà ông Trump sẽ phải đối mặt nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài trong cuộc xung đột sụp đổ và giao tranh toàn diện bùng phát trở lại.