5 nguyên tắc không nên bỏ qua khi thiết kế nội thất chung cư

(VTC News) -

Không gian chung cư thường có những giới hạn nhất định về diện tích, vì vậy việc bố trí nội thất đòi hỏi sự tính toán khoa học và hợp lý. Một thiết kế thành công không chỉ mang đến vẻ đẹp hài hòa mà còn tối ưu công năng sử dụng, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Dưới đây là những nguyên tắc thiết kế nội thất chung cư quan trọng không nên bỏ qua:

Đánh giá kỹ hiện trạng căn hộ

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi thiết kế nội thất chung cư là khảo sát thực tế và đánh giá toàn diện hiện trạng căn hộ. Các yếu tố như diện tích sử dụng, hướng đón sáng, kết cấu tường, chiều cao trần hay hệ thống điện nước đều cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi lên phương án thiết kế.

Việc nắm rõ đặc điểm của căn hộ giúp dễ dàng lựa chọn màu sắc, vật liệu, kích thước và phong cách nội thất phù hợp, từ đó tối ưu cả tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

(Ảnh: Doctornoithat)

Tối ưu hóa công năng sử dụng

Mỗi mét vuông trong căn hộ cần được tận dụng hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Nội thất đa năng như giường tích hợp ngăn kéo, bàn ăn mở rộng, sofa giường hoặc tủ âm tường... là giải pháp giúp tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi.

Ngoài ra, việc bố trí nội thất cần tạo sự thuận tiện trong quá trình di chuyển và sử dụng hàng ngày, tránh tình trạng sắp xếp quá nhiều đồ đạc gây cảm giác chật chội.

Hài hòa về màu sắc

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách và cảm nhận không gian. Đối với các căn hộ chung cư có diện tích vừa và nhỏ, những gam màu sáng như trắng, kem, be hoặc xám nhạt thường được ưu tiên vì tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng hơn.

Lưu ý, không nên sử dụng quá nhiều màu sắc tương phản vì có thể khiến không gian trở nên rối mắt và thiếu tính thống nhất.

Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên là yếu tố giúp căn hộ thông thoáng. Khi thiết kế nội thất chung cư, cần hạn chế các vật cản che khuất cửa sổ hoặc ban công.

Căn hộ cần đảm bảo tối đa ánh sáng tự nhiên. (Ảnh: Iredyou)

Rèm cửa mỏng, màu sáng là lựa chọn phù hợp để đón ánh sáng vào nhà mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Bên cạnh đó, việc sử dụng gương trang trí ở những vị trí hợp lý còn giúp phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng mở rộng không gian hiệu quả.

Đồng nhất trong phong cách thiết kế

Một trong những sai lầm phổ biến khi thiết kế nội thất là kết hợp quá nhiều phong cách trong cùng một không gian. Điều này dễ khiến căn hộ mất đi sự hài hòa và thiếu điểm nhấn.

Khi thiết kế, nên xác định phong cách chủ đạo ngay từ đầu như hiện đại, tối giản, Scandinavian, tân cổ điển hoặc Japandi. Sau đó, toàn bộ nội thất, vật liệu và phụ kiện trang trí cần được lựa chọn theo định hướng thống nhất.