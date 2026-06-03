Ngày khám bệnh tối tập võ, nữ bác sĩ Trung Quốc hạ gục đối thủ trong 3 phút

(VTC News) -

Trong sự kiện Road to UFC: Macau Day 2 (ngày 29/5), sự xuất hiện trở lại của Thạch Minh (Shi Ming) - nữ võ sĩ hạng Strawweight (hạng rơm) người Trung Quốc - thu hút sự chú ý của giới hâm mộ võ thuật tổng hợp. Đại diện chủ nhà (sinh năm 1994) đối đầu với võ sĩ nữ UFC đầu tiên của Ấn Độ là Puja Tomar (sinh năm 1993).

Đây cũng là trận đấu chính thức thứ hai của Thạch Minh trong lồng bát giác UFC - đấu trường MMA hàng đầu thế giới. Cô giành được hợp đồng với giải đấu này sau khi gây ấn tượng tại "Road to UFC" mùa trước. Trong khi đó, Puja Tomar là nhà vô địch tán thủ của Ấn Độ và đã đoạt đai vô địch Matrix Fight Night trước khi tới với UFC.

Thạch Minh đối đầu với Puja Tomar

Ngay sau khi tiếng chuông khai cuộc vang lên, Tomar cố gắng tìm kiếm cơ hội trong các tình huống đổi đòn đánh đứng. Tuy nhiên, Thạch Minh đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và đưa trận đấu vào thế trận địa chiến vốn là sở trường của mình. Cô thực hiện một pha quét trụ thành công khiến đối thủ ngã xuống sàn, sau đó triển khai thế đè kiểm soát vô cùng điềm tĩnh.

Thạch Minh kiên nhẫn cài thế khóa arm-triangle choke (siết tam giác), từng bước điều chỉnh vị trí và chuyển sang tư thế kiểm soát bên. Cuối cùng, cô siết chặt đòn khóa, buộc đối thủ phải đập sàn xin hàng (tap out), lúc này hiệp 1 mới chỉ trôi qua được 3 phút 12 giây.

Thạch Minh giành chiến thắng trong hiệp 1

Suốt trận đấu, Thạch Minh đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối dưới sàn. Nữ võ sĩ 32 tuổi đánh dấu một chương mới trong hành trình UFC của mình bằng chiến thắng submission (sử dụng đòn khóa siết buộc đối thủ phải xin thua) hoàn hảo ngay trên sân nhà.

Thạch Minh thu hút sự chú ý nhờ xuất thân đặc biệt trong làng võ. Cô chỉ là võ sĩ "bán chuyên", tập luyện 3 buổi mỗi tuần. Những chiến thắng trên võ đài MMA của Thạch Minh mang đến thông điệp võ thuật đối kháng không chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm, mà còn là sự kết hợp của khoa học, sự kiên trì và niềm tin vô điều kiện vào huấn luyện viên.

Puja Tomar buộc phải đầu hàng trước đòn khóa của Thạch Minh

Nghề nghiệp chính thức của Thạch Minh là bác sĩ. Do đặc thù công việc, cô không thể tham gia huấn luyện toàn thời gian mà chỉ có thể theo 3 buổi tập vật mỗi tuần. "Tôi thấy mình chẳng có chút thiên phú nào cả, nhưng khả năng thực thi chiến thuật của tôi có lẽ tốt hơn một chút. Huấn luyện viên bảo sao thì tôi làm vậy”, Thạch Minh chia sẻ.

Thạch Minh chỉ là 1 võ sĩ bán chuyên

Cô cũng lồng ghép kiến thức y khoa của mình vào quá trình tập luyện và thi đấu, đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ đại não: "Sau khi học y, tôi kiểm soát tần suất đấu tập (sparring) một cách khoa học hơn, giúp bộ não tỉnh táo hơn và thực hiện chiến thuật cũng chính xác hơn”.

Dù thi đấu vô cùng nảy lửa trên sàn đấu, Thạch Minh lại tỏ ra rất dịu dàng sau trận. Cô chia sẻ rằng đối thủ Tomar có một người em gái đang theo học trường y, và Tomar thi đấu là để kiếm tiền nộp học phí cho em.

"Nhìn thấy Tomar khóc, tôi cũng rất buồn. Tôi muốn nói với cô ấy rằng, sau này tôi chính là người em gái Trung Quốc của cô ấy. Nếu sau này cô ấy đến Vân Nam để tập luyện hay sinh sống, tôi luôn sẵn sàng đón tiếp”, Thạch Minh chia sẻ.

Rời khỏi võ đài, Thạch Minh là một bác sĩ.

Khi nói về kế hoạch trong tương lai, Thạch Minh cho biết cô hy vọng câu chuyện cuộc đời mình sẽ được dựng thành phim: "Nếu có một bộ phim kể về câu chuyện của tôi, điều đó sẽ rất có ý nghĩa". Còn về việc ai sẽ thủ vai chính mình, cô cười nói: "Ai diễn cũng được, sao cũng được cả".

Tính đến thời điểm hiện tại, nữ bác sĩ Thạch Minh (Shi Ming) thi đấu tổng cộng 24 trận MMA chuyên nghiệp với thành tích 18 chiến thắng, 6 thất bại.