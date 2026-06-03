Dự báo thời tiết 3/6: Bắc và Trung Bộ nhiều nơi trên 39°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/6/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 3/6, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 4/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 3-4/6, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C. Độ ẩm trong không khí thấp, chỉ khoảng 45-50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Ngày 3/6, Bắc và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 5/6, nắng nóng còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ, tuy nhiên từ 6/6 nắng nóng diện rộng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ. Từ ngày 5/6, nắng nóng ở Trung Bộ mở rộng ra khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và còn khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, từ nay đến đêm 3/6, Nam Bộ và Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 80mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày 3/6, các khu vực khác của cao nguyên Trung Bộ, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hoà mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối.

Từ 4/6, mưa lớn ở Nam Bộ và Lâm Đồng xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/6/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38°C, phía Nam 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong đó, Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.