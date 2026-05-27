Loạt kỷ lục nhiệt độ tháng 5 bị xô đổ, Hà Nội cao nhất 41,1°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên từ 22-27/5, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Từ 24/5, trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến TP Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38-40°C, cục bộ có nơi cao trên 40°C.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ phá vỡ kỷ lục của tháng 5:

Trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25/5 có nhiệt độ cao nhất ngày là 38°C, vượt giá trị lịch sử 37,5°C ngày 16/5/2013.

Trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) nhiệt độ cao nhất là 39,7°C, vượt lịch sử 39°C ngày 19/5/2019.

Trạm Bắc Giang nhiệt độ cao nhất là 39,4°C, vượt giá trị lịch sử 39,1°C ngày 21/5/2020.

Trạm Bắc Ninh ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 40,5°C, bằng giá trị lịch sử ngày 21/5/2020.

Trạm Hải Dương (Hải Phòng) nhiệt độ cao nhất 39,6°C, bằng giá trị lịch sử ngày 21/5/2020.

Hà Nội là tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao 39-40°C.

Số liệu tại trạm Hà Đông cho thấy mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận trong tháng 5 là 41,3°C vào năm 2019. Trong đợt nắng nóng ngày 26/5/2026, nhiệt độ tại Hà Nội (trạm Láng) đạt 41,1°C, cao thứ hai trong lịch sử quan trắc tháng 5. Trong khi đó, trạm Láng từng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 41,8°C vào ngày 4/6/2017. Đây cũng là thời điểm Hà Nội xác lập nhiệt độ cao tuyệt đối năm lên tới 42,5°C tại trạm Hà Đông.

"Nguyên nhân Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng do ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn, thì Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2°C", cơ quan khí tượng thông tin.

Dự báo trong chiều nay (27/5), đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Người lao động quay cuồng trong nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Sang ngày 28/5, tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C

Từ 29/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.