Thư mời chào giá Quyền khai thác thương mại trên Kênh VOV3, VOV Giao thông

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông – Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức bán đấu giá Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và VOV Giao thông Quốc gia (bao gồm: Giao thông khu vực Hà Nội; Giao thông khu vực TP.HCM và Giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Mekong FM) trong 03 năm (36 tháng), giai đoạn từ năm 2027 – 2030.

Để có căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá Quyền khai thác giá trị thương mại trên trên Kênh VOV3 và VOV Giao thông Quốc gia theo quy định của pháp luật. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông kính mời Quý Công ty có năng lực và kinh nghiệm tham gia gửi báo giá thẩm định giá cho tài sản sau:

1. Thông tin tài sản cần thẩm định giá:

Tên tài sản: Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3 và VOV Giao thông Quốc gia (bao gồm: Giao thông khu vực Hà Nội; Giao thông khu vực TP.HCM và Giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Mekong FM) trong 03 năm (36 tháng), giai đoạn từ năm 2027 – 2030.

Thời điểm cần thẩm định giá: Tháng 6, tháng 7/2026

Mục đích thẩm định giá: Để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá Quyền khai thác giá trị thương mại trên trên Kênh VOV3 và VOV Giao thông Quốc gia theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung yêu cầu đối với Hồ sơ báo giá bao gồm:

Thư báo giá (ghi rõ mức phí dịch vụ thẩm định, đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan).

Thời gian thực hiện dự kiến và tiến độ bàn giao Chứng thư/Báo cáo kết quả thẩm định.

Hồ sơ năng lực của đơn vị thẩm định giá (Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, danh sách Thẩm định viên về giá...).

3. Thời gian và phương thức nhận báo giá:

Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày 27/5/2026 đến hết 17h00 ngày 02/6/2026.

Hình thức gửi: Gửi bản cứng qua đường bưu điện/trực tiếp.

Địa chỉ tiếp nhận:

Người nhận: Ông Lê Mạnh Dũng

Địa chỉ: Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Tầng 8, Số 58 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Email: ledung2089@gmail.com

Số điện thoại: 0941838886

Rất mong nhận được phản hồi và bảng báo giá chi tiết từ Quý công ty. Nếu cần thêm thông tin trao đổi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua thông tin liên hệ trên.

Văn bản gốc tại đây .