World Cup 2026 hôm nay 27/5: Mỹ công bố đội hình chính thức

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 27/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào danh sách 26 cầu thủ Mỹ chính thức, lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ ngăn cổ động viên Haiti cổ vũ trực tiếp đội nhà và HLV Jesse Marsch gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Canada ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội hình Mỹ dự World Cup 2026 mới nhất

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino công bố đội hình tuyển Mỹ dự World Cup 2026 chính thức. Đáng chú ý, trong danh sách chính thức 26 cầu thủ của Mỹ có tới 13 cái tên từng tham dự World Cup 2022, chiếm đúng một nửa đội hình. Con số này giúp họ cân bằng kỷ lục về số lượng cầu thủ trở lại nhiều nhất giữa hai kỳ World Cup liên tiếp.

Trong số những gương mặt giàu kinh nghiệm từ Qatar 2022 có cả ba cầu thủ từng ghi bàn cho tuyển Mỹ là Christian Pulisic, Tim Weah và Haji Wright.

“Chúng tôi tin tưởng đây là nhóm 26 cầu thủ tốt nhất để giúp chúng tôi đạt được thành công tại World Cup. Đây là những quyết định rất khó khăn, và chúng tôi biết ơn tất cả các cầu thủ đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Các cầu thủ được chọn rất tập trung và sẵn sàng cống hiến hết mình để đại diện cho tuyển Mỹ và mang đến những màn trình diễn khiến người hâm mộ và đất nước tự hào”, Pochettino cho biết.

Cổ động viên Haiti khó sang Mỹ xem World Cup

World Cup 2026 được xem là cột mốc lịch sử với bóng đá Haiti khi nước này lần đầu tham dự World Cup kể từ năm 1974. Tuy nhiên, lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến người hâm mộ từ Haiti và một số quốc gia khác khó có thể tới Mỹ cổ vũ cho đội tuyển.

“Người hâm mộ Scotland chắc chắn sẽ đến rất đông. Trong khi đó, người Haiti lại gặp quá nhiều rào cản để có mặt tại World Cup", bà Ruthzee Louijeune, nghị viên thành phố Boston gốc Haiti, cho biết.

Người dân Haiti ăn mừng tấm vé tham dự World Cup đầu tiên sau 52 năm. (Nguồn: AP)

Bên cạnh đó, giá vé cao cũng là vấn đề lớn. “Chúng tôi rất hạnh phúc vì Haiti trở lại World Cup sau 52 năm. Nhưng vé quá đắt và đáng tiếc là nhiều người không đủ khả năng mua", ông Julio Midy, nhà sáng lập đài Radio Concorde phục vụ cộng đồng người Haiti tại Boston, chia sẻ.

Massachusetts hiện là nơi có một trong những cộng đồng người Haiti đông nhất nước Mỹ với khoảng 87.000 người sinh sống. Tuy nhiên, gần như không ai trong cộng đồng sở hữu vé xem trận Haiti gặp Scotland.

Theo thông tin từ FIFA vào ngày 13/5, vé lẻ cho trận Haiti gặp Scotland được bán với giá khoảng 2.100 USD (khoảng hơn 55 triệu đồng). Ngoài ra, người hâm mộ còn phải chi thêm cho bãi đỗ xe, tàu điện hoặc phương tiện di chuyển tới sân vận động Foxborough.

“Người Haiti cực kỳ yêu bóng đá. Nhưng bỏ ra cả nghìn USD chỉ cho một tấm vé là điều không tưởng với nhiều người, kể cả tôi", ông Midy nói thêm.

Canada gia hạn hợp đồng với HLV

Liên đoàn bóng đá Canada thông báo đã gia hạn hợp đồng với HLV Jesse Marsch. Chiến lược gia người Mỹ sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Canada đến hết World Cup 2030. Trước đó, hợp đồng cũ của Marsch dự kiến kết thúc sau World Cup 2026.

Sau hai năm dẫn dắt đội tuyển Canada, HLV Jesse Marsch đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Ông cầm quân tổng cộng 29 trận, giành 14 chiến thắng, hòa 7 và thua 8.

HLV Jesse Marsch gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Canada ngay trước thềm World Cup 2026. (Nguồn: AP)

“Tôi tin Canada còn rất nhiều tiềm năng với thế hệ cầu thủ hiện tại và tôi muốn tiếp tục chứng kiến sự phát triển của bóng đá trên khắp đất nước này. Tôi rất vui khi được gắn bó lâu dài, tiếp tục xây dựng đội tuyển trong nhiều năm tới và giúp các cầu thủ vươn tới đẳng cấp cao nhất”, Marsch tuyên bố.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Mỹ, tuyển Canada đã thay đổi rõ rệt về phong cách thi đấu. Đội bóng xây dựng được bản sắc chiến thuật riêng với lối chơi tấn công giàu năng lượng và pressing cường độ cao. Ông cũng là người đưa tuyển Canada lên vị trí cao nhất lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA và lần đầu vào bán kết Cúp Bóng đá Nam Mỹ (Copa America).

Hakimi dự World Cup

HLV Mohamed Ouahbi quyết định điền tên Achraf Hakimi vào danh sách đội tuyển Morocco dự World Cup 2026. Hậu vệ này bình phục chấn thương, dù chưa chắc đá chính cho Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League.

Trong lần triệu tập này, ông Ouahbi tiếp tục đặt niềm tin vào 9 cầu thủ từng góp công đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar. Những cái tên nổi bật gồm thủ môn Yassine Bounou, hậu vệ Nayef Aguerd, tiền vệ Sofyan Amrabat và hậu vệ Achraf Hakimi.

Đội hình Morocco dự World Cup 2026.

“Chúng tôi đánh giá cầu thủ thông qua các đợt tập trung. Ngay từ lần hội quân đầu tiên hồi tháng 3, tôi đã nói rằng ngay cả những người không có mặt khi đó vẫn còn cơ hội dự World Cup. Tôi luôn muốn cơ hội tham dự đội tuyển luôn rộng mở cho tất cả các cầu thủ. Vì thế, ban huấn luyện theo dõi cầu thủ rất sát, liên tục trao đổi và sắp xếp việc đi lại. Chúng tôi để mắt đến rất nhiều cái tên và điều đó cho thấy Morocco sở hữu nguồn tài năng cực kỳ dồi dào", HLV Ouahbi chia sẻ.

Một trong những gương mặt đáng chú ý là tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi của Lille, người chuẩn bị có màn ra mắt đội tuyển quốc gia. “Chúng tôi rất vui và tự hào khi có cậu ấy trong đội hình", HLV Ouahbi nói.