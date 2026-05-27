Dự báo thời tiết 27/5: Miền Bắc ban ngày nắng 40°C, chiều tối có thể mưa dông

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/5/2026

Những ngày vừa qua nắng nóng bao trùm hầu khắp cả nước, đặc biệt khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hoá đến Quảng Trị, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày đo được 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Ngày 26/5, có tới 22 trạm khí tượng trên cả nước quan trắc được nhiệt độ cao nhất ngày vượt ngưỡng 40°C.

Theo đó, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C như trạm Phố Ràng (Lào Cai) 40,7°C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 40,3°C; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,5°C; Láng (TP Hà Nội) 41,1°C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,8°C; Đô Lương (Nghệ An) 41,1°C; Đồng Hới (Quảng Trị) 40,2°C; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40°C.

Như vậy, với mức nhiệt 41,1°C, Hà Nội và Nghệ An là hai khu vực nóng nhất cả nước trong ngày 26/5.

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày tại một số trạm khí tượng ở miền Bắc và miền Trung.

Bà Phạm Phương Chi, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngày mai (27/5), do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp vùng áp thấp nóng phía Tây, tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn bao trùm khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Với khu vực khác ở Bắc Bộ và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng chủ yếu diễn ra ở dạng cục bộ.

Sang đến ngày 28/5, hầu hết ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ có xu hướng giảm xuống. Ở Bắc Bộ, nắng nóng thu hẹp phạm vi, còn tập trung ở trung du và đồng bằng. Nhiệt độ ở khu vực này và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Với khu vực Thanh Hoá đến TP Huế, nhiệt độ còn cao, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt vẫn diễn ra với ngưỡng 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Sang ngày 29/5, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ khả năng kết thúc, với khu vực Trung Bộ sẽ dịu dần.

Bà Chi lưu ý, nhiệt độ ngoài trời so với nhiệt độ vừa đề cập trên có thể cao hơn 2-4°C, có nơi cao hơn do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị như bê tông, đường nhựa. Người dân cần hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 9-17h, đây là khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất.

Theo bản tin cảnh báo, dự báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn 10 ngày thì chiều tối 27/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Mưa dông sau chuỗi thời gian nắng nóng gay gắt, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/5/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C. Nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trong đó, khu vực đồng bằng, Phú Thọ nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39, trong đó, đồng bằng, Phú Thọ 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.