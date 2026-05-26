HLV Văn Sỹ Sơn nhận án phạt vì phản ứng với trọng tài

Ngày 26/5, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành quyết định số 515/QĐ-LĐBĐVN đối với ông Văn Sỹ Sơn, huấn luyện viên trưởng CLB Sông Lam Nghệ An. Cụ thể, HLV Văn Sỹ Sơn bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do có hành vi phản ứng với trọng tài, ban tổ chức giải trong trận đấu với Becamex TP.HCM ngày 24/5 tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LBBank 2025-2026.

Trong trận đấu, máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc HLV Văn Sỹ Sơn quay lại khán đài và liên tục có phản ứng bằng lời nói. Nhà cầm quân người Nghệ An tỏ ra khá bức xúc, dù không rõ ông đang nhắm sự khó chịu đó về phía ai.

Nguyên nhân khiến HLV Văn Sỹ Sơn phản ứng xuất phát từ tình huống trọng tài FIFA Lê Vũ Linh cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền mà không trực tiếp xem lại VAR. Chỉ đến khi thủ môn Cao Văn Bình cản phá thành công quả đá phạt, vị HLV này mới bộc lộ sự không hài lòng bằng hành động kể trên.

Với án phạt này, ông sẽ vắng mặt ở 2 vòng cuối của mùa giải với Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ hiện đã chính thức trụ hạng với 27 điểm sau 24 vòng đấu.

Sau chiến thắng trước Becamex TP. Hồ Chí Minh, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ trong buổi họp báo: "Cảm giác của tôi lúc này rất vui khi mà năm trận vừa rồi chúng tôi chỉ có một điểm. Mặc dù là chuyện trụ hạng thì trong tầm tay nhưng chúng tôi vẫn cố gắng qua từng trận một để có được quyền tự quyết. Hôm nay tôi phải nói rằng tôi rất cảm ơn anh em cầu thủ đã thi đấu một trận kiên cường.

Tôi cũng xin cảm ơn lãnh đạo và nhà tài trợ đã luôn tạo mọi điều kiện để các cầu thủ ổn định tinh thần. Khi các cầu thủ ổn định được tinh thần, ổn định được cuộc sống tất cả mọi thứ thì cầu thủ sẽ hưng phấn hơn và kể cả trận đấu ngày hôm nay cũng vậy. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo".

HLV Văn Sỹ Sơn là cái tên không xa lạ với bóng đá Nghệ An. Sinh năm 1972, ông xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống bóng đá khi là con trai cựu danh thủ Văn Sỹ Chi, đồng thời có các anh em Văn Sỹ Ngọc, Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Thủy và Văn Sỹ Linh đều từng thi đấu cho Sông Lam Nghệ An.

Trong quãng thời gian còn chơi bóng, Văn Sỹ Sơn từng giữ băng đội trưởng đội bóng xứ Nghệ giai đoạn 2004-2007. Ông góp công lớn giúp CLB giành 2 chức vô địch V.League, 1 Cúp Quốc gia cùng 3 danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia.