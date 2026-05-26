Royal Enfield mở rộng dải mô tô tại Việt Nam, giá từ 109 triệu đồng

Royal Enfield mới đây ra mắt 5 dòng mô tô mới tại thị trường Việt Nam, bao gồm Classic 350, Hunter 350, Himalayan 450, Guerrilla 450 và Super Meteor 650.

Đây là một phần trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm của hãng xe Anh - Ấn, nhằm kỷ niệm 125 năm thành lập.

Theo thông tin từ nhà phân phối, các mẫu xe mới này trải dài từ phân khúc roadster, classic đến adventure touring và cruiser, nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của cộng đồng yêu thích mô tô tại Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của Royal Enfield tại Việt Nam, mà còn thể hiện tham vọng của hãng trong việc gia tăng sự hiện diện ở phân khúc mô tô tầm trung và phong cách sống đang phát triển mạnh mẽ trong nước.

Trong số các mẫu xe mới, Classic 350 vẫn giữ vững vị thế với thiết kế cổ điển đặc trưng và nhiều trang bị hiện đại như đèn LED, cổng sạc USB Type-C và hệ thống định vị Tripper trên một số phiên bản cao cấp. Giá của Classic 350 dao động từ 129 triệu đến 139 triệu đồng tùy phiên bản.

Hunter 350 được thiết kế với phong cách trẻ trung, phù hợp cho việc di chuyển linh hoạt trong đô thị. Mẫu xe này có giá từ 109 triệu đến 112 triệu đồng, trang bị ABS hai kênh và bộ ly hợp chống trượt.

Ở phân khúc mô tô phân khối lớn, Himalayan 450 tiếp tục theo đuổi phong cách adventure touring với khả năng vận hành đa địa hình. Xe sử dụng động cơ Sherpa 452cc, cho công suất khoảng 40 mã lực và mô-men xoắn 40 Nm, với giá từ 189 triệu đến 209 triệu đồng.

Guerrilla 450, mang phong cách roadster hiện đại, được thiết kế để mang lại cảm giác lái thể thao. Mẫu xe này cũng sử dụng động cơ Sherpa 452cc, với giá bán từ 169 triệu đến 178 triệu đồng.

Cuối cùng, Super Meteor 650 là mẫu xe cao cấp nhất trong đợt ra mắt này, với động cơ đôi 648cc, thiết kế đậm chất cruiser cổ điển và khả năng chạy đường dài thoải mái. Giá của Super Meteor 650 dao động từ 219 triệu đến 233 triệu đồng tùy theo phối màu.

Royal Enfield cam kết tất cả các mẫu xe mới đều đi kèm chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km, cùng danh mục phụ kiện chính hãng dành riêng cho từng dòng xe.