Đèn NLMT TP Solar: Quy trình kiểm chứng chất lượng trước khi tới người tiêu dùng

Chất lượng độ bền đèn NLMT là yếu tố TP Solar đặt lên hàng đầu. (Video: TP Solar)

Trước nhu cầu ngày càng tăng đối với đèn năng lượng mặt trời tại hộ gia đình, công trình dân dụng và khu vực ngoài trời, đồng thời người dùng ngày càng ưu tiên hiệu năng thực tế, độ bền và tính ổn định thay vì chỉ các thông số quảng bá, thương hiệu TP Solar cho biết doanh nghiệp đã đầu tư quy trình kiểm chứng chất lượng nhiều bước trước khi sản phẩm được xuất xưởng và đến tay khách hàng.

Sự phát triển nhanh của thị trường đèn năng lượng mặt trời (NLMT) mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng, nhưng đồng thời cũng gia tăng cạnh tranh về thông số kỹ thuật và giá bán.

Thực tế, một số sản phẩm sau một thời gian sử dụng xuất hiện tình trạng suy giảm độ sáng hoặc hoạt động thiếu ổn định ngoài trời. Điều này cũng khiến quy trình kiểm chứng chất lượng trước khi xuất xưởng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu năng thực tế của sản phẩm khi đến tay người dùng.

Theo TP Solar, mỗi sản phẩm đèn năng lượng mặt trời trước khi xuất xưởng đều trải qua quy trình kiểm tra và đánh giá nhiều bước nhằm đảm bảo độ hoàn thiện, khả năng vận hành ổn định và tính đồng bộ trong quá trình sử dụng thực tế.

Quy trình này bao gồm kiểm tra ngoại quan trực tiếp trên dây chuyền, kiểm tra tính năng vận hành và kiểm soát thay đổi trong suốt quá trình sản xuất.

Quy trình kiểm chứng chất lượng đèn NLMT TP Solar.

Kiểm tra ngoại quan trực tiếp trên dây chuyền sản xuất

Công đoạn đầu tiên là kiểm tra ngoại quan nhằm đảm bảo độ hoàn thiện và tính đồng bộ của sản phẩm. Từ mặt kính, vỏ đèn đến các vị trí mối hàn đều được rà soát theo tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi lắp ráp.

Theo doanh nghiệp, tại mỗi dây chuyền sản xuất đều bố trí bảng mẫu tiêu chuẩn để kỹ thuật viên đối chiếu trực tiếp, giúp kiểm soát chất lượng đồng đều giữa các sản phẩm.

Kiểm tra tính năng và đánh giá khả năng vận hành thực tế

Sau bước kiểm tra ngoại quan, sản phẩm tiếp tục được kiểm tra tính năng theo tiêu chuẩn AQL, bao gồm kiểm tra chế độ sáng, khả năng sạc, hiệu suất pin lưu trữ và hoạt động của tấm pin năng lượng mặt trời.

Doanh nghiệp đồng thời thực hiện kiểm tra ánh sáng ban đêm, thời gian chiếu sáng và khả năng vận hành ngoài trời nhằm đối chiếu hiệu năng thực tế với thông số công bố trước khi sản phẩm xuất xưởng.

Kiểm soát thay đổi để đảm bảo tính ổn định trong sản xuất

TP Solar cho biết doanh nghiệp áp dụng quy trình kiểm soát thay đổi xuyên suốt quá trình sản xuất. Khi phát hiện lỗi hoặc thay đổi linh kiện, dây chuyền sẽ được kiểm tra và đánh giá lại trước khi tiếp tục vận hành.

Toàn bộ sự cố và thay đổi kỹ thuật đều được ghi nhận theo quy trình kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo tính ổn định của sản phẩm.

Kiểm soát chất lượng đèn NLMT trước khi tới tay người tiêu dùng.

Đèn NLMT TP Solar hướng tới giá trị sử dụng bền vững

TP Solar cho biết doanh nghiệp áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đồng thời sản phẩm được kiểm định bởi QUATEST 3 trước khi đưa ra thị trường.

Trong xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên hiệu năng thực tế và độ bền sử dụng, TP Solar định hướng sẽ tiếp tục đầu tư vào chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm chứng và giải pháp chiếu sáng bền vững nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng và tối ưu hiệu quả vận hành lâu dài cho khách hàng.