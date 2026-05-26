TP.HCM có thêm trường đại học đào tạo ngành Y khoa từ năm 2026

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học, mã ngành 7720101, theo Quyết định số 1372/QĐ-BGDĐT ngày 26/5/2026. Nhân dịp tuyển sinh khóa đầu tiên, trường triển khai học bổng 30% học phí toàn khóa cho thí sinh theo học ngành Y khoa và các ngành thuộc khối Khoa học sức khỏe, đồng thời cam kết giữ ổn định học phí trong suốt thời gian đào tạo.

Trước đó, trường đã đào tạo các ngành như Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, đồng thời đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và mạng lưới bệnh viện thực hành phục vụ đào tạo.

Theo HUTECH, chương trình đào tạo ngành Y khoa kéo dài 6 năm với tổng khối lượng 210 tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Bác sĩ Y khoa theo quy định. Chương trình hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững, năng lực thực hành lâm sàng, tư duy nghiên cứu và chuẩn mực y đức.

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng HUTECH cho biết, trường hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành tốt, khả năng giao tiếp y khoa và đạo đức nghề nghiệp; đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ và y học dựa trên bằng chứng để đáp ứng yêu cầu của hệ thống y tế hiện đại.

Song song với chương trình đào tạo, HUTECH phát triển mạng lưới hợp tác với nhiều bệnh viện và cơ sở y tế nhằm phục vụ công tác thực hành, thực tập và đào tạo lâm sàng cho sinh viên. Trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức cùng nhiều cơ sở y tế khác.

Để phục vụ đào tạo ngành Y khoa, HUTECH đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chuyên biệt như bàn giải phẫu kỹ thuật số, phòng thực hành mô hình, khu kỹ năng tiền lâm sàng, khu thực hành cấp cứu mô phỏng, phòng khám ngoại trú, phòng mổ quan sát và không gian thảo luận ca bệnh.

Năm 2026, ngành Y khoa của HUTECH tuyển sinh theo nhiều phương thức như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét kết quả kỳ thi V-SAT, xét điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, đồng thời xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các tổ hợp xét tuyển gồm: Toán - Hóa - Sinh; Toán - Hóa - Anh; Toán - Hóa - Văn; Toán - Hóa - Lý; Toán - Sinh - Anh; Toán - Sinh - Văn. Với các phương thức xét học bạ, V-SAT và đánh giá năng lực, thí sinh cần có học lực lớp 12 đạt loại Tốt/Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên theo quy định đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe.