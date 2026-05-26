Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đưa Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh

Chiều 26/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Thay mặt Đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị, phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực và kết quả bước đầu của Hà Nội trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Qua nghe báo cáo của đoàn kiểm tra và ý kiến giải trình, ý kiến của các cơ quan liên quan có thể khẳng định là Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong cả 4 chuyên đề kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Đoàn kiểm tra cũng đánh giá thành phố đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là những tổ chức thực hiện.

Chúng ta cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức thực hiện được nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ cũng đã được giải quyết một cách bài bản, căn cơ gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể. Nhân dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ tạo được khí thế này không phải dễ. Qua đó cũng tạo được sự đồng thuận, niềm tin và khí thế mới trong toàn hệ thống chính trị của Nhân dân Thủ đô".

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả hiện nay mới là bước mở đường, tạo nền tảng ban đầu; thành phố tuyệt đối không được chủ quan, không chững lại, mà phải tiếp tục nâng cao nhịp độ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 4 chuyên đề được kiểm tra đều là những vấn đề mới, khó, chưa có nhiều tiền lệ, đòi hỏi Hà Nội phải có tư duy mới, cách làm mới, không thể vận hành theo lối cũ. Trọng tâm trước hết là tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không chỉ để tinh gọn bộ máy, mà phải xây dựng chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, dữ liệu hóa, điều hành số; thành phố phải đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của 126 xã, phường; đồng thời khẩn trương khắc phục những hạn chế về chất lượng cán bộ, phối hợp liên ngành, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu, coi đây là trách nhiệm trực tiếp của thành phố, không chờ hướng dẫn từ Trung ương.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11% trở lên, cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu của Thủ đô. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ, quán tính cũ, mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Qua kiểm tra, nhiều động lực tăng trưởng mới của thành phố còn phát triển chưa tương xứng; giải ngân đầu tư công chưa đồng đều, một số dự án lớn còn chậm giải phóng mặt bằng; khu vực kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội phải chỉ rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, không để các tồn tại kéo dài trong tình trạng chung chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tăng trưởng quý I/2026 của Hà Nội mới đạt 7,87%, thấp hơn mục tiêu đề ra, cho thấy áp lực trong thời gian tới là rất lớn. Yêu cầu cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nhanh các dự án tồn đọng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế dữ liệu và phát huy mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Hà Nội phải tận dụng các cơ chế vượt trội để trở thành nơi thử nghiệm chính sách mới, đô thị sáng tạo, thành phố thông minh và đầu tàu đổi mới của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát, tính toán kỹ các nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố phải chủ động xác định nhu cầu về vốn, năng lượng, vật tư, nguyên liệu và nguồn nhân lực; làm rõ phần nào ngân sách nhà nước bảo đảm, phần nào huy động từ khu vực tư nhân, FDI, hệ thống tài chính và các nguồn lực xã hội khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không thể có kế hoạch phát triển nhưng thiếu vốn, thiếu điện, thiếu vật tư hoặc thiếu nhân lực thực hiện. Hà Nội cần xây dựng phương án cụ thể, nhất là về lao động chất lượng cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, để các nguồn lực thực sự phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát tổng thể quy hoạch trường lớp, đội ngũ giáo viên và mô hình tổ chức giáo dục trên địa bàn. Nhấn mạnh vấn đề nhà ở và chỉnh trang đô thị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, muốn Hà Nội trật tự, văn minh, gọn gàng hơn thì phải giải quyết căn cơ nhu cầu chỗ ở của người dân.

Nhà ở không chỉ là câu chuyện thị trường bất động sản, mà còn là trách nhiệm bảo đảm quyền về chỗ ở, điều kiện sống và an sinh đô thị cho công nhân, cán bộ trẻ, người thu nhập trung bình. Thành phố cần đi đầu trong phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, để người lao động có thể yên tâm làm việc, gắn bó và đóng góp cho Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội gắn phát triển nhà ở với cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư xuống cấp, nhà chật, ngõ nhỏ, thiếu ánh sáng, thiếu điều kiện sống.

Tăng trưởng của Thủ đô phải đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực như trường học, nhà ở, môi trường sống; để người dân không chỉ nhìn thấy diện mạo đô thị thay đổi, mà còn được thụ hưởng trực tiếp từ quá trình phát triển; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm; nhất là các dự án hạ tầng đô thị, giao thông, đường vành đai, đường sắt đô thị, khu đô thị mới, đô thị thông minh.

Những dự án kéo dài nhiều năm phải được xử lý dứt điểm, có lộ trình cụ thể, trách nhiệm rõ ràng; trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải gắn với tuyên truyền, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: "Hà Nội cần tập trung xử lý các điểm nghẽn, đưa Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu. Cùng với phát triển kinh tế, thành phố phải quan tâm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe Nhân dân; đầu tư nhà ở xã hội, nhà cho thuê và chính sách nhà ở phù hợp cho số đông người dân có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế".

Về triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Hà Nội đã bước đầu hình thành hệ sinh thái số, hạ tầng dữ liệu, nền tảng điều hành số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo và dữ liệu dùng chung.

Tuy nhiên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn chưa tạo được nhiều sản phẩm có sức lan tỏa; dữ liệu còn phân tán, nhiều hệ thống chưa liên thông. Hà Nội cần cụ thể hóa Nghị quyết 57 thành các chương trình, kế hoạch cụ thể, để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Hà Nội đổi mới mạnh mẽ việc đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Đánh giá cán bộ phải thực chất, đo bằng kết quả, sản phẩm công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Cán bộ làm tốt phải được ghi nhận, trọng dụng; cán bộ không đáp ứng yêu cầu phải kịp thời điều chỉnh, thay thế, không thể đặt ra mục tiêu phát triển cao nhưng bằng lòng với đội ngũ thiếu khát vọng, thiếu tinh thần đổi mới, sợ trách nhiệm.

Nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát là để phát hiện vấn đề, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ, không tạo áp lực hình thức hay tâm lý né tránh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, sau giám sát, điều quan trọng nhất là phải hành động ngay.

Thành phố Hà Nội phải rà soát toàn bộ kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra; xây dựng kế hoạch khắc phục rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng đồng hành, cảnh báo sớm, tháo gỡ khó khăn, không để kiểm tra trở thành lực cản của đổi mới sáng tạo và phát triển.