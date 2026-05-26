Sập cầu vượt ở Hàn Quốc khiến 3 người thiệt mạng 

Ba người thiệt mạng là những người đang thực hiện kiểm tra an toàn trên cầu. Ngoài ra ba người khác bị thương.

Hình ảnh truyền hình cho thấy lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm tại hiện trường, cả đoạn dài của cây cầu đổ sập xuống con đường phía dưới gần khu vực đường ray xe lửa ở trung tâm Seoul. Quan chức thành phố cho biết các công nhân vốn phát hiện dấu hiệu mất ổn định của công trình trong đêm và quyết định tạm dừng việc tháo dỡ vào sáng sớm ngày 26/5 để kiểm tra an toàn, thì sự cố xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Đoạn cầu bị sập vào chiều cùng ngày khi các thanh tra an toàn đang ở bên trong kết cấu chống đỡ. Theo quan chức cứu hỏa, tất cả những người thiệt mạng và bị thương đều là các quan chức cấp cao thuộc cơ quan công trình công cộng của thành phố cùng một chuyên gia khu vực tư nhân tham gia đợt kiểm tra.

Cây cầu vượt được xây dựng từ năm 1966 và đang bị tháo dỡ do các lỗi an toàn và công trình đã xuống cấp theo thời gian.

Tờ The Korea Herald cho biết đội cứu hỏa đầu tiên có mặt tại hiện trường vào khoảng 14h38, chỉ sáu phút sau khi nhận được tin báo. Giới chức ban hành mức phản ứng khẩn cấp cấp độ 1 vào khoảng 14h49, huy động 62 nhân sự cùng 16 phương tiện đến hiện trường.

Ngoài ra, năm xe cứu thương cũng được điều động thêm và khoảng 30 cảnh sát được triển khai tới khu vực vụ việc.

Lực lượng ứng cứu sau đó truyền đạt các biện pháp an toàn cho nhân viên tại hiện trường vào khoảng 14h42 và báo cáo tình hình tới Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia cùng các cơ quan liên quan.

Hoạt động tàu hỏa giữa ga Seoul và ga Sinchon bị tạm dừng sau vụ sập, tuyến Gyeongui cùng nhiều dịch vụ lân cận khác bị ảnh hưởng. Sau vụ tai nạn, hai ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử thị trưởng Seoul ngày 3/6 tạm ngừng các hoạt động tranh cử.

Thủ tướng Kim Min-seok cũng ban hành chỉ thị khẩn cấp sau khi được báo cáo về vụ sập vào chiều 26/5.

Ông Kim chỉ đạo Bộ Nội vụ và An toàn cùng Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị sẵn có cho công tác cứu hộ. Ông cũng yêu cầu các cơ quan liên quan hỗ trợ nhân lực, thiết bị cần thiết tại hiện trường và phối hợp đầy đủ với lực lượng cứu nạn.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu xác định các cơ sở y tế gần đó có khả năng tiếp nhận nạn nhân và bảo đảm việc vận chuyển người bị thương diễn ra nhanh chóng nhằm giảm thiểu thương vong. Hiện giới chức vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.