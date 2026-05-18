Tranh sút phạt đền với đồng đội, Đình Bắc nói gì?

Tối 17/5 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) vô địch V-League 2025-2026 sau khi đánh bại Thanh Hoá 2-0. Khoảnh khắc mở ra chiến thắng của đội chủ nhà là quả phạt đền mà Alan Sebastiao thực hiện thành công sau khi tranh giành với đồng đội Nguyễn Đình Bắc.

Phút 84, Đình Bắc bị Lê Văn Hưng đạp trúng cổ chân trái trong vòng cấm Thanh Hóa. Sau gần hai phút tham khảo VAR và trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài Ngô Duy Lân quyết định cho CAHN hưởng phạt đền khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

Ban đầu, Đình Bắc cầm bóng và có ý định thực hiện cú sút. Tuy nhiên, sau vài giây trao đổi, anh phải nhường lại cho Alan Sebastiao. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải cùng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã tiến tới khuyên tiền đạo người Brazil để Đình Bắc thực hiện, nhưng Alan vẫn giữ quyết định sút phạt đền. Trong lúc tranh luận, ngoại binh này thậm chí còn có động tác đẩy Việt Anh ra ngoài.

Đình Bắc và ngoại binh Alan Sebastiao tranh cãi ở tình huống phạt đền.

Sau trận đấu, Đình Bắc chia sẻ: "Anh Quang Hải và Việt Anh, những anh em trong đội rất muốn em thực hiện quả phạt đền đấy. Các anh luôn động viên em và muốn giao cho em quả phạt đền này. Nhưng lúc em muốn sút thì Alan có nói là sẽ thực hiện và hai bên đã xảy ra cãi vã. Em nghĩ đó là tranh cãi giữa đàn ông với nhau. Tuy nhiên, thành tích của đội quan trọng hơn cả. Khi CAHN ghi được bàn thắng rồi thì em và Alan cũng chung vào một nhịp ăn mừng thôi".

Alan là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V.League 2025-2026 tính đến hiện tại. Thông thường, những quả phạt đền của câu lạc bộ Công an Hà Nội do tiền đạo này thực hiện.

Cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của CAHN chính là Đình Bắc (10 bàn). Chuỗi 6 trận liên tiếp ghi bàn của tiền đạo sinh năm 2004 giúp CLB Công an Hà Nội duy trì thành tích bất bại khi Alan chấn thương.

Về pha phạm lỗi của đối thủ dẫn đến quả phạt đền, Đình Bắc nói: "Em nghĩ là mình cần phải đi chụp chiếu để xác định. Cuối trận, em tiếp tục chạy nhưng thấy đau ở mắt cá chân và muốn xin ra ngoài. Nhận một cú đạp ngay thẳng vào mắt cá nên em thấy rất đau. Em muốn cố để hết trận đấu nhưng chỉ được mấy phút thôi. Em đã không cố được nữa và quyết định xin ra".