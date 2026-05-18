Lộ diện xe sedan Honda City phiên bản mới tại thị trường châu Á

Hãng xe Nhật Bản chuẩn bị giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho dòng xe sedan thuộc phân khúc B tại thị trường Ấn Độ vào cuối tháng này. Những hình ảnh rò rỉ không che chắn cho thấy mẫu xe mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản, tương tự phong cách của các dòng xe đàn anh ở phân khúc cao hơn.

Honda City phiên bản nâng cấp mới lộ diện hình ảnh thực tế. (Ảnh: Carscoops)

Thay đổi lớn nhất tập trung ở phần đầu xe với cụm đèn chiếu sáng công nghệ LED kiểu dáng thanh mảnh hơn, kết hợp cùng lưới tản nhiệt dạng tổ ong xếp tầng. Thanh trang trí mạ crôm cỡ lớn ở thế hệ cũ đã được lược bỏ, đồng thời biểu tượng lô-gô của hãng được chuyển dịch lên vị trí trên nắp ca-pô.

Phần cản trước cũng được định hình lại với các hốc gió góc cạnh giúp tối ưu tính khí động học. Thân xe duy trì phom dáng cũ nhưng được trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu mới trên các phiên bản cao cấp. Ở phía sau, cụm đèn hậu và cản đuôi chỉ nhận được những tinh chỉnh nhỏ về mặt đồ họa hiển thị.

Không gian bên trong khoang lái hứa hẹn có sự cải tiến mạnh mẽ về trang bị tiện nghi nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Xe dự kiến tích hợp màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hơn, bổ sung tính năng ghế ngồi có thông gió, ghế lái chỉnh điện và hệ thống camera toàn cảnh 360 độ. Các công nghệ hỗ trợ lái an toàn thuộc gói kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh giảm thiểu va chạm vẫn tiếp tục xuất hiện.

Về phương diện vận hành, mẫu xe này không thay đổi cấu trúc kỹ thuật. Phiên bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng khối động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp (CVT). Bên cạnh đó, cấu hình động cơ lai xăng điện (hybrid) mã hiệu e:HEV hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng được duy trì cho nhóm khách hàng đô thị.