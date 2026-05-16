Subaru Trailseeker 2026: SUV điện 375 mã lực đậm chất off-road

(VTC News) -

Subaru vừa giới thiệu mẫu SUV thuần điện Trailseeker 2026, phát triển cùng Toyota với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tiêu chuẩn và khả năng vận hành địa hình vốn có.

Dù sử dụng nhiều công nghệ chung với Toyota, dễ nhận thấy nhất ở hệ thống giải trí trung tâm từng xuất hiện trên Lexus NX 2022, Trailseeker không đơn thuần là "Toyota đổi logo". Subaru vẫn định hình mẫu xe này theo phong cách phiêu lưu quen thuộc.

Subaru Trailseeker được trang bị hệ truyền động điện hai mô-tơ, kết hợp pin dung lượng 74,7 kWh, cho công suất 375 mã lực và khả năng tăng tốc 0-60 mph (0-96 km/h) trong khoảng 4,4 giây.

Mẫu SUV điện này có phạm vi hoạt động ước tính khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW thông qua cổng sạc chuẩn NACS, đồng nghĩa người dùng có thể sử dụng mạng lưới Supercharger của Tesla.

Theo Subaru, thời gian sạc từ 10-80% mất khoảng 28 phút. Dù chưa nhanh bằng một số mẫu EV của Hyundai hay Kia, tốc độ này vẫn nhỉnh hơn nhiều đối thủ phổ thông.

Khả năng kéo của Trailseeker đạt 1.588 kg, đủ để kéo theo xe cắm trại cỡ nhỏ.

Subaru tiếp tục duy trì ADN off-road trên Trailseeker với khoảng sáng gầm 216 mm, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn và nhiều chế độ vận hành dành cho tuyết, bùn hoặc địa hình trơn trượt.

Xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ kiểm soát độ bám đường và hỗ trợ đổ đèo nhằm tăng khả năng vận hành ở điều kiện phức tạp.

Dù nặng khoảng 2.025 kg, cao hơn gần 360 kg so với Subaru Outback chạy xăng, Trailseeker vẫn được đánh giá có cảm giác lái linh hoạt nhờ thiết kế tối ưu trọng lượng và phân bổ công suất hợp lý.

Một chi tiết đáng chú ý trên Trailseeker là việc Subaru loại bỏ hoàn toàn hộc để đồ phía trước ghế phụ.

Theo ông Aaron Cole, quản lý truyền thông sản phẩm của Subaru, khu vực này được dùng để bố trí một phần hệ thống điều hòa nhằm giúp xe có thiết kế gọn hơn và giảm trọng lượng.

Nhờ đó, Trailseeker có phần nhô trước ngắn hơn các đối thủ, cải thiện khả năng xoay trở và vận hành off-road. Đổi lại, Subaru cho biết xe vẫn có nhiều không gian chứa đồ nhỏ trong cabin cùng khoang hành lý rộng rãi.

Subaru Trailseeker 2026 có ba phiên bản gồm Premium, Limited và Touring.

Phiên bản Premium giá từ 41.445 USD (1,09 tỷ đồng), trang bị màn hình giải trí 14 inch, sạc điện thoại không dây kép, Apple CarPlay/Android Auto không dây, gói hỗ trợ lái EyeSight, ghế trước sưởi, cốp điện và mâm hợp kim 18 inch.

Bản Limited giá từ 45.445 USD (1,19 tỷ đồng) bổ sung vô-lăng bọc da có sưởi, dàn âm thanh Harman Kardon, camera toàn cảnh, mâm 20 inch, cốp điện đá cốp và ổ điện 120V phía sau.

Trong khi đó, phiên bản Touring cao cấp nhất có giá 48.445 USD (1,27 tỷ đồng), đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước làm mát và tùy chọn phối màu ngoại thất hai tông màu.