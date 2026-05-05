Siêu SUV điện Xiaomi YU7 GT lộ diện với sức mạnh gần 1.000 mã lực

(VTC News) -

Theo CarnewsChina, cuối tháng 5, Xiaomi dự kiến giới thiệu biến thể hiệu suất cao của dòng xe đa dụng thể thao mang tên YU7 GT, với hệ thống dẫn động hai mô-tơ điện với tổng công suất đạt mức 738 kW, tương đương 990 mã lực.

Nhà sản xuất cho biết xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 300 km/giờ. Hệ thống treo khí nén cùng công nghệ kiểm soát thân xe chủ động cũng được tích hợp để tối ưu hóa khả năng thăng bằng khi xe thực hiện các tình huống chuyển hướng gấp.

Xiaomi YU7 GT sở hữu thiết kế khí động học với các chi tiết từ sợi các bon.

Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe này giữ nguyên khung gầm của phiên bản tiêu chuẩn nhưng được tinh chỉnh để tăng tính khí động học. Thân xe có chiều dài 5.015 mm, chiều rộng 2.007 mm và chiều cao 1.597 mm.

Điểm khác biệt nằm ở bộ chia gió phía trước, bộ khuếch tán gió phía sau và cánh gió đuôi cố định được sản xuất từ sợi các-bon nhằm gia tăng lực ép xuống mặt đường. Xe sử dụng bộ bánh xe kích thước 21 inch đi kèm hệ thống phanh gốm các-bon hiệu năng cao, giúp đảm bảo an toàn khi vận hành ở dải tốc độ lớn.

Cụm đèn chiếu sáng hình giọt nước đặc trưng trên mẫu SUV điện hiệu suất cao.

Không gian bên trong xe tập trung vào sự kết hợp giữa tính thể thao và công nghệ số. Hệ điều hành trên xe được kết nối đồng bộ với hệ sinh thái thiết bị thông minh của Xiaomi, cho phép điều khiển đa phương tiện qua màn hình trung tâm độ phân giải cao.

Dù tập trung vào tốc độ, mẫu xe vẫn đảm bảo hiệu suất sử dụng thực tế với quãng đường di chuyển dự kiến đạt 705 km cho một lần sạc đầy.

Mẫu SUV điện của Xiaomi sở hữu công suất 990 mã lực và đạt tốc độ tối đa 300 km/giờ.

YU7 GT hiện đã hoàn thành các đợt thử nghiệm tại đường đua danh tiếng Nürburgring của Đức trước khi chính thức chuyển sang giai đoạn sản xuất thương mại.

Mẫu xe có mức giá dự kiến dao động từ 450.000 đến 500.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,6 đến 1,8 tỷ đồng). Đây là bước đi tiếp theo của Xiaomi nhằm tiến vào phân khúc xe điện thể thao cao cấp.