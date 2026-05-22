VETC nhận xác lập kỷ lục với dịch vụ cứu hộ xe 24/7

Ngày 20/5/2026, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao bằng xác lập kỷ lục cho dịch vụ cứu hộ xe hơi toàn quốc 24/7 của Công ty VETC. Đây là một cột mốc quan trọng đối với VETC, doanh nghiệp đang chiếm 75% thị phần thu phí tự động không dừng (ETC) tại Việt Nam, với mạng lưới kết nối 136 trạm và 765 làn xe.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, thị trường ô tô trong nước hiện có gần 7 triệu phương tiện lưu hành, cùng hàng trăm nghìn xe mới gia nhập mỗi năm. Trong khi đó, hạ tầng giao thông cũng đang được cải thiện nhanh chóng, với hơn 3.000 km đường cao tốc hiện có và mục tiêu đạt 5.000 km vào năm 2030. Tuy nhiên, năng lực cứu hộ hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khiến việc xây dựng một mạng lưới cứu hộ chuyên nghiệp trở nên cấp thiết.

Các chuyên gia nhận định, ngành cứu hộ ô tô tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua vẫn thiếu một "bảng giá chung" quy chuẩn, dẫn đến sự chênh lệch lớn về chi phí. Giá cả hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người sử dụng và đơn vị cung cấp dịch vụ trong tình huống khẩn cấp. Thêm vào đó, thị trường cũng thiếu một mạng lưới cứu hộ quy mô và các cơ chế đánh giá chất lượng dịch vụ minh bạch, khiến tài xế dễ rơi vào trạng thái lo âu khi gặp sự cố trên đường.

Trước thực trạng này, VETC đã tiên phong nghiên cứu và xây dựng một hệ sinh thái cứu hộ dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và điều phối tập trung. Kỷ lục Việt Nam được trao cho VETC Cứu hộ là sự ghi nhận cho những nỗ lực nâng cao năng lực vận hành. Với gần 600 xe cứu hộ (bao gồm gần 300 xe sở hữu trực tiếp và mạng lưới đối tác) trải rộng trên 34 tỉnh, thành phố, VETC đã thiết lập "vùng xanh an toàn" trên các tuyến Quốc lộ và cao tốc trọng điểm, đảm bảo độ phủ đến tận cấp xã phường.

Hệ thống cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 là dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam được số hóa, thông qua Tổng đài duy nhất 19006010. Toàn bộ quy trình được vận hành trên hệ thống giám sát trung tâm, giúp khách hàng xác nhận yêu cầu trong vòng 15 phút và theo dõi lộ trình cứu hộ theo thời gian thực, xóa bỏ tình trạng thiếu minh bạch về thời gian và chi phí. Trung tâm điều hành rộng 1.000m² với hơn 100 tổng đài viên túc trực 24/7 có khả năng xử lý lên tới 3.000 yêu cầu cứu hộ mỗi ngày.

Tại lễ đón nhận bằng kỷ lục, bà Vũ Thị Nguyệt, Chủ tịch VETC, nhấn mạnh: "Kỷ lục này thuộc về hàng trăm kỹ thuật viên đang miệt mài trực chiến trên các cung đường hiểm trở, và thuộc về hàng triệu khách hàng đã tin tưởng chúng tôi. VETC không chỉ nhận kỷ lục để phô diễn con số, mà khẳng định cam kết sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho các lái xe".

VETC không vào thị trường để thay thế các đơn vị cứu hộ nhỏ lẻ địa phương, mà đóng vai trò là hạt nhân kết nối, sử dụng công nghệ để lấp đầy khoảng trống về tiêu chuẩn và mạng lưới. Hệ sinh thái này không chỉ mang lại lợi ích cho các đối tác truyền thống mà còn hướng tới mục tiêu cao nhất là sự an toàn của người dân.

Một minh chứng rõ nét cho tinh thần này là những chuyến xe cứu nạn hoàn toàn miễn phí của VETC vào các vùng rốn lũ tại Thái Nguyên, Huế và Đà Nẵng, giúp giảm bớt tổn thất cho người dân trong năm 2025. Đội ngũ kỹ thuật viên của VETC đã không ngại khó khăn, tiếp nhận cuộc gọi cứu hộ vào lúc 2 giờ sáng và thực hiện các ca cứu hộ kéo dài nhiều giờ tại những vùng núi hẻo lánh.

Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, VETC nỗ lực đưa dịch vụ cứu hộ trở thành đặc quyền bình dân. Với gói cứu hộ chỉ 299.000 đồng/năm, mọi chủ xe đều có thể sở hữu một "người cứu hộ" tận tâm, sẵn sàng ứng cứu không giới hạn cho các sự cố từ nổ lốp đến hỏng hóc kỹ thuật nặng.

Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ ghi nhận quy mô mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của VETC trong việc hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thông minh. Từ thu phí không dừng (ETC) đến cứu hộ số hóa, VETC đang từng bước định nghĩa lại khái niệm "hành trình thông suốt", đảm bảo rằng trên suốt dải đất hình chữ S, người lái xe sẽ không bao giờ phải đơn độc đối mặt với sự cố.