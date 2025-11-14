Tài xế ô tô được cứu hộ quanh năm chỉ với 200 nghìn đồng

VETC chính thức triển khai Dịch vụ Cứu hộ toàn quốc trên mạng lưới rộng khắp với hơn 20 xe ván trượt, 5 xe cẩu kéo, 30 xe sửa chữa lưu động cùng gần 300 đối tác phủ sóng 100% tỉnh thành.

Các phương tiện này đều được trang bị hệ thống giám sát hành trình, kết nối trực tiếp với trung tâm điều phối, đảm bảo tính chuẩn hóa và chất lượng dịch vụ.

VETC chính thức triển khai Dịch vụ Cứu hộ trên toàn quốc. (Ảnh: VETC)

Thông qua Tổng đài duy nhất trên toàn quốc 1900 6010 (phím 1), toàn bộ quy trình được vận hành trên hệ thống giám sát trung tâm. Nhờ đó, đơn vị cứu hộ có thể xác nhận yêu cầu trong vòng 15 phút và xuất phát ngay lập tức.

Trong trường hợp một đơn vị không thể tiếp nhận, tổng đài sẽ tự động điều phối sang đơn vị khác nhằm đảm bảo mọi yêu cầu đều được phản hồi nhanh nhất.

Dịch vụ VETC Cứu hộ không chỉ dừng lại ở việc kéo xe, mà còn hỗ trợ người lái xe trong mọi tình huống, từ xe chết máy, hư lốp, hết nhiên liệu đến các sự cố bất ngờ trên cao tốc, quốc lộ hay vùng xa xôi.

Đại diện VETC chia sẻ: “Với VETC, sau mỗi cuộc gọi cứu hộ không chỉ là việc hỗ trợ xử lý một sự cố trên đường, mà còn là lời cam kết về trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng giao thông, không để bất kỳ ai phải đối mặt với sự cố một mình”.

Với mức phí chỉ 200 nghìn đồng/năm, khách hàng sẽ nhận được số lần cứu hộ không giới hạn trong năm, mỗi lần cứu hộ với khoảng cách lên tới 100 km/lần. VETC cũng cam kết dịch vụ không có chi phí ẩn, cứu hộ và điều phối xe về garage khách hàng chỉ định, đưa quyền chủ động về lại với chủ phương tiện.

Gần đây, lực lượng cứu hộ của VETC đã được huy động khẩn cấp đến miền Trung, trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế và Đà Nẵng, giúp người dân di chuyển an toàn trong điều kiện ngập sâu và mất điện.

Trước đó, VETC cũng triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn tại Thái Nguyên, tiếp nhận yêu cầu hơn 300 trường hợp chỉ trong vài ngày cao điểm sau bão số 11.