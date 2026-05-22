Cận cảnh màn nhảy dù huấn luyện xuyên tầng mây của trinh sát đặc nhiệm

Trước khi thực hành nhảy dù, các chiến sĩ được huấn luyện kỹ các nội dung như động tác rời máy bay, điều khiển dù, xử lý tình huống trên không và kỹ thuật tiếp đất ở nhiều dạng địa hình khác nhau. Những người tham gia nhảy dù phải trải qua kiểm tra, đạt yêu cầu khá, giỏi và đủ điều kiện sức khỏe mới được phê duyệt thực hành.