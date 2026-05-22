Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 919 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/5.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng.

Tân Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ Công nghệ thông tin; Cao cấp lý luận chính trị.

Có thời gian công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Huy Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục trưởng Cục Tin học hoá; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 8/2024, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Sau đó, ông được HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 7/2025, ông Nguyễn Huy Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ vai trò Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hồi tháng 1/2026, ông Nguyễn Huy Dũng được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện này gồm Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và 6 Thứ trưởng là các ông/bà: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm, Nguyễn Huy Dũng.