Vạch trần thủ đoạn của người phụ nữ ở Đà Nẵng chủ mưu giết chồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường Sơn Trà) để điều tra về hành vi “Giết người” xảy ra trên địa bàn phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ án này, ngày 26/2, Phòng Cảnh sát Hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo (SN 2007, trú phường Sơn Trà) về hành vi “Giết người”.

Trong quá trình điều tra vụ án, lực lượng chức năng nhận thấy có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị can Nguyễn Thái Bảo với các dấu vết để lại tại hiện trường và diễn biến hành vi phạm tội. Từ đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tập trung đấu tranh quyết liệt, huy động nhiều điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương rà soát, dựng lại toàn bộ diễn biến vụ việc để làm rõ bản chất vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 23/2, Nguyễn Thái Bảo cùng Nguyễn Quốc Huy thực hiện theo kế hoạch đã được bà Sau dàn dựng, bàn bạc từ trước. Trong vụ việc này, bà Sau và Nguyễn Quốc Huy được xác định là những người giúp sức tích cực để Bảo thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 22h ngày 23/2, Nguyễn Thái Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông Nguyễn Chiến Thắng (cha ruột Bảo và Huy). Do được người thân can ngăn nên Bảo bỏ đi. Tuy nhiên, đến khoảng 2h ngày 24/2, do vẫn còn bực tức, Bảo quay trở lại nhà, đi lên phòng ngủ của cha ruột và dùng đoạn dây bằng vải siết cổ nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, ông Thắng tỉnh dậy chống cự, hô hoán người thân cứu giúp nên Bảo dừng hành vi và bỏ về khách sạn trên địa bàn phường An Hải. Đến 4h cùng ngày, bà Sau chủ động nói với Nguyễn Quốc Huy nhắn tin cho Bảo quay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội; đồng thời chuẩn bị sẵn 1 cây búa đặt tại khu vực cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà. Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, bà Sau và Huy chứng kiến toàn bộ diễn biến nhưng không can ngăn; ngược lại, bà Sau còn liên tục xúi giục Bảo dùng hung khí đánh vào vùng đầu ông Thắng.

Sau khi Bảo thực hiện hành vi đánh ông Thắng, đối tượng đi xuống tầng 1 của ngôi nhà thì bà Sau tiếp tục xúi giục Nguyễn Quốc Huy sử dụng bàn ủi đánh vào vùng đầu nạn nhân cho đến khi bất tỉnh. Sau khi gây án, bà Sau tiếp tục xóa một số dấu vết tại hiện trường, yêu cầu Bảo quay về khách sạn; đồng thời để Huy thay quần áo dính máu nhằm che giấu hành vi phạm tội khi làm việc với cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, bà Sau khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, không thể giải quyết nên đã nảy sinh ý định xúi giục hai con riêng của chồng là Nguyễn Thái Bảo và Nguyễn Quốc Huy thực hiện hành vi giết cha ruột. Ngoài ra, bà Sau còn hứa hẹn sẽ lo cho Bảo trong quá trình chấp hành án và sau này giao toàn bộ tài sản của ông Thắng cho Bảo, Huy nhằm mục đích để các đối tượng nhận tội thay, không khai báo vai trò của mình.

Phòng Cảnh sát Hình sự cho hay quá trình điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng có sự bàn bạc, thống nhất từ trước; sau khi gây án đã tìm cách xóa dấu vết, thay đổi quần áo và thống nhất lời khai nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.