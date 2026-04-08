Ông Đôn Tuấn Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 639 điều động, bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong.

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong sinh năm 1970, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quy hoạch phát triển, Cử nhân tiếng Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đôn Tuấn Phong là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Trước khi được được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đôn Tuấn Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu (EP).

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện nay gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đặng Xuân Phong và 4 Phó Chủ nhiệm là các ông, bà: Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường, Đôn Tuấn Phong.