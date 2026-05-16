Người dân chen chân đăng ký việc làm tại siêu dự án KĐT Thể thao Quốc tế Hà Nội

(VTC News) -

Cơ hội người dân được “đổi đời” trên chính quê hương cũng là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của Vingroup, khi không người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa.

Từ 7h sáng ngày 16/5, hàng trăm người dân từ Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc,… đã có mặt tại Văn phòng tuyển dụng của Vingroup đặt tại công trường dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Anh Lê Văn An, quê Thường Tín, trước đây từng làm công nhân xây dựng xa nhà với thu nhập trung bình 12-14 triệu đồng/tháng, là một trong những ứng viên đến sớm nhất. “Làm gần nhà giúp tôi cắt giảm đáng kể chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, mức lương cùng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ tại đây cao và tốt hơn so với công việc cũ”, ứng viên sinh năm 2004 chia sẻ.

Anh Bùi Văn Toàn (40 tuổi, Thường Tín), cho biết, nghe được thông tin là anh đến nộp hồ sơ ngay vì mức đãi ngộ đưa ra quá tốt. Dù ứng tuyển ở vị trí thợ phụ và bắt đầu học việc, mức đãi ngộ anh nhận được đã cao hơn gấp rưỡi so với mức khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng trước đây, đồng thời được công ty đóng các loại bảo hiểm và hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày.

“Tôi rất bất ngờ với những phúc lợi ấy, chưa từng nghĩ có một công ty nào tại Việt Nam lại chi trả mức lương cao như vậy cho người lao động mới”, anh Toàn xúc động nói.

Trong lúc đợi đến lượt nộp hồ sơ, anh Đỗ Hữu Dũng (30 tuổi) tranh thủ đọc lại mô tả công việc và các phúc lợi cho công nhân. Anh Dũng cho biết được bố mẹ cũng đang là công nhân tại dự án, giới thiệu đến để nộp hồ sơ.

“Mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt cùng với cam kết đào tạo từ đầu khiến tôi có động lực. Tôi mong sau này mình sẽ có được một nền tảng tốt, tay nghề ngày càng được nâng cao để Tập đoàn tin tưởng điều chuyển đi nhiều công trình lớn trên cả nước”, anh Dũng kỳ vọng.

Bên trong khu vực phỏng vấn, không khí diễn ra liên tục và khẩn trương với nhiều bàn tiếp nhận được bố trí theo từng nhóm công việc.

Nhiều ứng viên, đặc biệt là những người lần đầu bước chân vào công trường quy mô lớn, bất ngờ khi được hướng dẫn khá kỹ về quy trình làm việc, chế độ lương thưởng, bảo hiểm và các chương trình đào tạo dành cho lao động chưa có kinh nghiệm.

Thực tế, trên công trường dự án đang có rất nhiều lao động là người địa phương. Anh Bùi Văn Quang là một trong số đó. Trước đây, anh làm tài xế xe thư báo, thường xuyên phải đi xa nhưng thu nhập bấp bênh. Từ ngày được tuyển vào vị trí lái xe ben tại dự án, cả thu nhập và chất lượng cuộc sống đều cải thiện.

“Tôi cảm thấy rất may mắn vì không chỉ được làm việc gần nhà, môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp. Công việc hiện tại cũng đều đặn và không có nhiều áp lực như trước”, anh hào hứng cho hay.

Với công trường quy mô hơn 9.171 ha, cùng hàng trăm hạng mục thi công lớn, nhỏ, công việc ở đây dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Chị Quách Thị Tuyết (người đi trước trong ảnh) từng làm nhân viên dọn dẹp cho một ngôi trường tại Hoàng Mai. Tuy nhiên mức lương thấp, cộng thêm việc mỗi dịp hè, học sinh nghỉ học, chị bị gián đoạn công việc. Với vị trí công nhân vệ sinh tại dự án, mức lương hiện tại của chị cao hơn trước khoảng 40%, được hưởng đầy đủ bảo hiểm giúp cuộc sống gia đình cải thiện đáng kể.

“Các bạn ở miền Trung, Tây Bắc còn đến để chung tay xây dựng, không cớ gì tôi là người địa phương lại đứng ngoài cuộc”, chị Tuyết chia sẻ.

Anh Khúc Thành Đạt (23 tuổi, nhân viên điều phối giao thông) cho biết tự hào khi được làm việc tại một dự án quy mô lớn hàng đầu thế giới, đồng thời trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

“Với mức lương hiện tại, tôi hy vọng mình có thể dành dụm được chút vốn cho tương lai, lo việc lấy vợ, sửa nhà”, nam thanh niên cho biết.

Sau giờ làm việc, công nhân được nghỉ ngơi, dùng bữa tại khu vực nhà ăn. Suất ăn được thiết kế cho người lao động, làm việc cường độ cao với đầy đủ các nhóm dưỡng chất.

Theo ông Nguyễn Phú Huân, Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng Sân vận động Hùng Vương, chương trình tuyển dụng hơn 20.000 lao động giai đoạn 1 không đơn thuần nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho đại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, mà còn là một chiến lược đồng hành dài hạn cùng địa phương trong quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp cho biết, quan điểm phát triển bền vững không chỉ dừng ở chính sách đền bù hay hỗ trợ tài chính một lần, mà quan trọng hơn là tạo ra sinh kế ổn định để người dân có thể bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động hơn.

“Có thể nói đây là mô hình ‘vừa cấp vốn, vừa cấp việc’, giúp người dân không đứng ngoài quá trình đô thị hóa mà trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ sự phát triển của khu vực”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ông Trần Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc, một trong các xã trong phạm vi dự án triển khai, đánh giá cao chương trình tuyển dụng lao động tại chỗ quy mô lớn của Vingroup. Theo ông, chương trình giúp giảm đáng kể áp lực cho chính quyền trong công tác đào tạo nghề, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm sau khi thu hồi đất.

“Việc người dân được tiếp cận các vị trí việc làm trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, vận hành đô thị và các ngành nghề mới sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, là nền tảng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, góp phần hạn chế các vấn đề xã hội phát sinh, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương”, ông Tuân đánh giá.

Sau gần 5 tháng thi công, đại công trường Sân vận động Hùng Vương - hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội - đã hoàn thành phần lớn công tác san lấp và nhiều hạng mục hạ tầng trọng yếu. Các tuyến giao thông nội khu, kết nối dự án cùng hệ kết cấu chính của công trình đang được triển khai đồng loạt với tốc độ cao, trong khi phần khán đài và các tầng kết cấu bê tông cũng đã dần thành hình.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bước sang giai đoạn lắp đặt kết cấu thép mái từ tháng 6/2026 trước khi hoàn thiện toàn bộ công trình vào tháng 7/2027, tức là chỉ sau 20 tháng thi công. Với sức chứa 135.000 chỗ ngồi - lớn nhất thế giới khi hoàn thành, tiến độ này được đánh giá là một siêu kỷ lục trong ngành xây dựng toàn cầu. Sân vận động lớn nhất thế giới hiện tại là sân Narendra Moditại Ấn Độ, sức chứa 132.000 người, phải mất gần 5 năm để hoàn thiện.