Danh sách 17 bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2026-2031

12:34 08/04/2026 Chính trị
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, với 489/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Tiếp đó, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Danh sách bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031:
|STT
|Họ và tên
|Chức vụ
|1
|Đại tướng Phan Văn Giang
|Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
|2
|Đại tướng Lương Tam Quang
|Bộ trưởng Bộ Công an
|3
|Lê Hoài Trung
|Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
|4
|Đỗ Thanh Bình
|Bộ trưởng Bộ Nội vụ
|5
|Hoàng Thanh Tùng
|Bộ trưởng Bộ Tư pháp
|6
|Ngô Văn Tuấn
|Bộ trưởng Bộ Tài chính
|7
|Lê Mạnh Hùng
|Bộ trưởng Bộ Công Thương
|8
|Trịnh Văn Hùng
|Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
|9
|Trần Hồng Minh
|Bộ trưởng Bộ Xây dựng
|10
|Lâm Thị Phương Thanh
|Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
|11
|Vũ Hải Quân
|Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
|12
|Hoàng Minh Sơn
|Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
|13
|Đào Hồng Lan
|Bộ trưởng Bộ Y tế
|14
|Nguyễn Đình Khang
|Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo
|15
|Phạm Đức Ấn
|Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
|16
|Nguyễn Quốc Đoàn
|Tổng Thanh tra Chính phủ
|17
|Đặng Xuân Phong
|Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ