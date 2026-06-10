Công an Lào điều tra tài xế xe đầu kéo tông nữ nhân viên cây xăng rồi phóng hỏa

(VTC News) -

Video trên mạng xã hội Lào về vụ việc.

Ngày 9/6, Trung tá Chittavong Xayphavong, Trưởng Công an quận Naxaythong (Thủ đô Vientiane, Lào), tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy xảy ra tại trạm xăng Soudchai.

Theo ông Chittavong, ngày 6/6, Công an quận Naxaythong tiếp nhận trình báo của anh Sinnavat Phaxay (25 tuổi, trú tại bản Dongluang, quận Naxaythong) về vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trạm xăng ở bản Phanghaeng.

Quá trình điều tra cho thấy, vào đầu năm 2024, một phụ nữ tên Y. (đã đổi tên) quen biết nghi phạm Vanseun, người thường xuyên đến trạm xăng với tư cách khách hàng. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm.

Theo cơ quan chức năng, mỗi khi có tiền, Vanseun thường chuyển cho Y., có lần số tiền lên tới khoảng 5 triệu Kip (tương đương khoảng 6 triệu đồng). Dù không sống chung, cả hai thường xuyên qua lại thăm hỏi và chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xô xát.Trong thời gian đó, Y. mua một chiếc xe bán tải Toyota Hilux Revo màu bạc biển NR 7877, Vanseun đóng góp một phần cho biển số và việc trang trí xe.

Đến tháng 4/2026, mối quan hệ giữa Y. và Vanseun bắt đầu rạn nứt. Theo cơ quan điều tra, Vanseun liên tục gửi tin nhắn đe dọa Y. Sau khi nhận được tin nhắn chia tay từ Y. vào ngày 4/6, người này được cho là càng tức giận và tiếp tục nhắn tin đe dọa.

Y. sau đó đã chặn tất cả các kênh liên lạc. Đến ngày 6/6, khoảng 9h, Y đi làm tại trạm xăng như thường lệ. Khoảng 19h cùng ngày, trong khi Y. đang kiểm đếm tiền bán nhiên liệu tại cột bơm số 1, Vanseun lái một xe tải màu xám (xe đầu kéo), biển số BB 3388 Kamphaeng Nakhon, ngược chiều và rẽ vào trạm xăng Soudchai với tốc độ cao nhằm đâm vào Y.

Cú va chạm khiến Y. bị hất văng ra xa và bị thương nhẹ. Sau đó, người phụ nữ bỏ chạy khỏi hiện trường, trong khi Vanseun tiếp tục điều khiển xe truy đuổi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Y. sau đó chứng kiến Vanseun lấy một thùng chứa nhiên liệu màu đỏ đổ lên người, rồi châm lửa đốt xe đầu kéo và một xe bán tải gần đó. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, gây ra vụ cháy lớn.

Hậu quả, Vanseun tử vong do bỏng nặng. Y. chỉ bị thương nhẹ, song vụ việc gây thiệt hại về tài sản và làm hư hại một phần trạm xăng.

Trước sự việc này, địa phương kêu gọi người dân giải quyết xung đột một cách lý trí và theo pháp luật, tránh sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp, gây hại cho bản thân và người khác.